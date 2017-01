Junge Peniger sind gefragt: Wollt ihr skaten?

2018 möchte die Stadt in ein Projekt für junge Leute investieren

Von Anne Schwesinger

erschienen am 20.01.2017



Penig. Die Stadt Penig möchte im kommenden Jahr ein Projekt für Jugendliche in Angriff nehmen - und damit endlich den Wunsch nach einer Skatepark erfüllen. Aber gehen die jungen Menschen noch skaten? Oder ist mittlerweile Longboard-Fahren viel angesagter, was sein könnte, da immer mehr Jugendliche auf den Straßen mit den zwischen 90 und 150 Zentimeter langen Brettern auf Rollen zu sehen sind? Longboards sind länger als Skateboards. Sie werden eher genutzt, um weite Strecken zu fahren, während Skateboards besser geeignet sind für Kunststücke.

Die Stadt möchte nun ausloten, was bei den Jugendlichen angesagter ist: "Sollen wir uns eher in Richtung Skaterbahn oder einer Fahrstrecke für Longboards nach einer geeigneten Fläche umsehen?", fragt Stadtsprecherin Manuela Tschök-Engelhardt.

In einer Umfrage unter Peniger Jugendlichen 2014/15 war der Bau einer Halfpipe als einer der großen Wünsche deutlich geworden. Auf der jüngsten Stadtratssitzung griff Ringo Gründel (Die Linke) das Thema erneut auf. Seine Recherchen hätten ergeben, dass eine Skateranlage pro 100 Quadratmeter etwa 20.000 Euro kosten würde, so sei es zum Beispiel in Göttingen der Fall gewesen. Ringo Gründel schlägt vor, eine entsprechende Anlage hinter der Turnhalle der Oberschule zu errichten. Eine Alternative sei, im Bereich des Gymnasiums nach einem geeigneten Areal zu suchen.

Auf der Sitzung stimmten die Räte überein, dass zunächst ein Konzept erarbeitet werden müsse. Nachdem die Stadt in diesem Jahr mit einem Planschbecken im Freibad für die Freizeitmöglichkeiten der Kinder sorgt, sollen im kommenden Jahr die Jugendlichen im Fokus stehen.

Jugendliche können bis 8. Februar an die Stadt Penig eine Email schreiben, ob sie eine Skaterbahn oder eine Longboard-Fahrstecke bevorzugen. info@penig.de