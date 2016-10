Junge TÃ¤nzerinnen Ã¼ben gemeinsam

Junge Tänzerinnen üben gemeinsam

Acht Gruppen sind beim Tanzfest in Schwarzbach aufgetreten. Dabei konnten sie sich auch im Breakdance testen.

Von Mario Hösel

erschienen am 10.10.2016



Schwarzbach. Ein "Ja" aus vielen Mündern ist am Samstag auf die Fragen "Seid ihr bereit?" und "Habt ihr Bock?" zu hören gewesen. Mit dieser Aufforderung zum Mitmachen starteten Sarah Frauendorf und Josephine Nast zusammen mit rund 20 Tänzerinnen in den ersten Workshop des diesjährigen Tanzfestes in der Festhalle Schwarzbach.

In gerade einmal 30 Minuten übten die beiden Trainerinnen des Geithainer Carneval Club mit ihren Schützlingen die Schritte und Bewegungen für einen gemeinsamen Showtanz ein. "Wichtig ist, dass die Mädels sich auf den Tanz einlassen, voll konzentriert und mit Freude bei der Sache sind", sagte Sarah Frauendorf. "Das A und O beim Showtanz ist die Ausstrahlung", ergänzte Josephine Nast. "Wenn ein Schritt nicht passt, kann das überspielt werden." Am Ende gab es viel Applaus. "Mädels, das habt ihr gut gemacht", hieß es auch von den Trainerinnen.

Reichlich applaudiert wurde bereits vor dem Workshop, als im ersten von vier Blöcken fünf Tanzgruppen ihr Können zeigten, darunter die Dancing Kids aus Schwarzbach. Neben ihnen waren beim 15. Tanzfest vom gastgebenden Jugend- und Kulturverein Schwarzbach die Bienchen und die Sweet Devils dabei. "Nur unsere Minis fehlen", sagte Organisatorin Steffi Bormann. "Bei den Drei- bis Vierjährigen ist die Aufregung einfach zu groß."

Mit der Teilnahme von acht Tanzgruppen und mehr als 70 Aktiven zeigte sich Bormann zufrieden. Wegen einer privaten Veranstaltung in der Festhalle musste der Termin um eine Woche nach hinten verschoben werden und fiel so mitten in die Herbstferien. Trotzdem seien es fast so viele Teilnehmer wie im Vorjahr gewesen. Die Mädchen und Frauen von fünf Jahren bis Mitte 30 kamen auch aus Windischleuba, Schlottwitz, Kitzscher und Döbeln.

Gut kommt bei den Teilnehmern an, dass sie sich ohne den Druck eines Wettkampfes vergleichen können. Urkunde und Pokal erhält jede Gruppe. Dazu gibt es zum letzten der Programmblöcke eine tanzpädagogische Einschätzung. In diesem Jahr kam sie von Breakdancer Vincent Gauss vom Mittweidaer Tanzstudio Step 5. Er leitete auch einen Breakdanceworkshop. (mit fmu)