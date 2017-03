Kabelbauer reißen in Penig die Straße auf

erschienen am 11.03.2017



Neue Stromleitungen sollen in Penig die Netzqualität verbessern: Daher werden an der Pestalozzistraße und an der Robert-Koch-Straße nicht nur 200 Meter Mittelspannungskabel erneuert. Gestern waren Mitarbeiter der SWM Baugesellschaft mit Erdarbeiten beschäftigt (Foto). Es wird zudem eine 200 Meter lange Freileitung abgebaut und durch ein Erdkabel ersetzt. Wie Mitnetz-Sprecherin Evelyn Zaruba erklärt, wird im Zuge des gut 80.000 Euro teuren Projekts auch eine Trafostation gegen eine neue ausgetauscht. Bis Ende Juni sollen die Arbeiten erledigt sein. Zeitgleich lässt die Stadt auf einer Länge von 230 Metern die Gehwege -teils beidseitig - auf Vordermann bringen. Außerdem werden neue Straßenlaternen aufgestellt. Kämmerin Manuela Tschök-Engelhardt rechnet mit circa 40.000 Euro an Ausgaben. (acr)