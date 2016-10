KÃ¼he auf der Fahrbahn - Polizei rÃ¼ckt in Penig aus

28.09.2016

Rochlitz Unfall - Zusammenstoß beim Überholen Penig. 8000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 8.30 Uhr in der Chemnitzer Straße in Penig ereignet hat. Beim ... weiterlesen

06.09.2016

Rochlitz Leipzig-autobahn - BMW fährt gegen Mittelschutzplanke Penig. 24.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der Leipzig-Autobahn ereignet hat. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz ... weiterlesen

08.10.2016

Rochlitz Falk Bernhardt Schon wieder Feuer: Hasen sterben im Stall Hainichen. Hat der Serienbrandstifter von Hainichen erneut zugeschlagen? In der Nacht zum Freitag stand ein Gehege in Flammen. Die Feuerwehr konnte weitere Schäden am Wohnhaus verhindern. weiterlesen