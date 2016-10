Landgericht verwirft Berufung: Apotheken-Räuber muss in Haft

Er zeigte Reue und beteuerte, dass er ein besserer Mensch sei. Doch das half dem 40-Jährigen nicht. Für den Überfall, der im Dezember 2015 in Rochlitz tagelang Stadtgespräch war, geht er jetzt für längere Zeit ins Gefängnis.

Von Alexander Christoph

erschienen am 26.10.2016



Chemnitz/Rochlitz. Der Überfall auf die Rochlitzer Merker-Apotheke im Dezember vorigen Jahres ging nicht spurlos an den Mitarbeitern vorbei. "Ich habe heute noch Angst, wenn dunkel gekleidete Leute das Geschäft betreten", sagte eine Zeugin im Prozess gegen den heute 40-jährigen Leipziger im Juni diesen Jahres vor dem Amtsgericht Döbeln aus. Damals war der Angeklagte wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Doch der Verteidiger des Mannes ging gegen die durch das Amtsgericht verhängte Strafe in Berufung. Dem Mann, der zur Tatzeit arbeitslos war und unter seiner Alkoholsucht litt, sollte eine Haftstrafe erspart bleiben. Mit dem Plan für seinen Mandanten scheiterte der Jurist jedoch gestern vor dem Chemnitzer Landgericht. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Frank Schmidt verwarf die Berufung. Damit gilt das Urteil der Vorinstanz.

Aber auch Oberstaatsanwalt Eberhard Dietrich konnte mit der Entscheidung keineswegs zufrieden sein. Denn die Staatsanwaltschaft legte damals genauso Rechtsmittel ein. Das Ziel umschrieb Dietrich bereits kurz nach Beginn der gestrigen Verhandlung mit nur einem Satz: "Es muss eine höhere Strafe als die ausgesprochene her." Doch diese Forderung sollte ebenfalls ins Leere laufen.

Spürbar betroffen nahm der Leipziger, ein gelernter Maler, der seit gut sieben Wochen als Hausmeister arbeitet, die Entscheidung hin; der Blick gesenkt, die Atmung schwer. Gut eine Stunde zuvor hatte er noch beteuert, wie leid ihm der Vorfall tue. "Das war der größte Fehler meines Lebens", betonte der 40-Jährige. Und dessen Anwalt ergänzte: "Er hatte ein Problem mit Alkohol und sein Leben nicht im Griff. Doch die Zeit seit der Verurteilung hat er genutzt, um es in geregeltere Bahnen zu lenken."

Dies untermauerte der Angeklagte. Seit Monaten hätte er keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Er habe nun eine feste Arbeit. Und er wolle mit seiner Freundin aus Geithain, mit der ein wenige Monate altes Kind hat, endlich in eine gemeinsame Wohnung ziehen. "Doch wir konnten bisher nicht richtig planen, weil ich nicht weiß, ob ich ins Gefängnis muss", fuhr der Leipziger fort. Er sagte auch: "Ich kann es leider nicht rückgängig machen."

Damit zielte er auf das Geschehen des 17. Dezember vergangenen Jahres ab. Morgens fuhr er von Leipzig mit dem Zug nach Geithain und von dort mit dem Bus nach Rochlitz. Kurz nach 10 Uhr stürmte der Mann - mit rund zwei Promille erheblich betrunken und mit einer schwarzen Mütze mit Sehschlitzen bedrohlich maskiert - in die Apotheke und forderte von einer Angestellten Bargeld. "Geld her", soll er, wie Richter Frank Schmidt schilderte, geschrien haben. Als diese erwiderte, sie könne die Kasse nicht öffnen, packte der Angeklagte die Mitarbeiterin am Hals und würgte sie. Als weitere Angestellte und Kunden einschritten, machte sich der Leipziger ohne Beute aus dem Staub. Nach kurzer Verfolgungsjagd gelang es dem Inhaber der Apotheke jedoch gemeinsam mit weiteren Zeugen den Räuber zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Tagelang war der aufsehenerregende Überfall damals Stadtgespräch. Auch über das Motiv wurde spekuliert.

Das kam gestern ebenfalls zur Sprache. Geldsorgen. "Der Angeklagte hätte 800 Euro zahlen müssen. Eine Ersatzhaft drohte", sagte Oberstaatsanwalt Dietrich, der ihm ein planvolles Vorgehen attestierte mit dem er "mehrere Menschen in Angst und Schrecken versetzte."

Das sah die Strafkammer genauso. Zwar sei es beim Versuch geblieben, nichtsdestotrotz handele es sich, wie Richter Schmidt sagte, bei einem Überfall auf eine Apotheke um eine schwere Straftat. "Wir konnten das Strafmaß nicht weiter reduzieren", begründete Schmidt die Entscheidung, gegen die binnen einer Woche Revision zulässig ist.