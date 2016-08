Lehrer will seinen grÃ¶ÃŸten Schatz teilen

Lehrer will seinen größten Schatz teilen

Patrick Seidel ist seit diesem Schuljahr an der Lunzenauer Oberschule tätig. Er verstärkt das Team als Seiteneinsteiger.

Von Babette Philipp

erschienen am 31.08.2016



Lunzenau. Wissen ist für Patrick Seidel "so ziemlich der größte Schatz, den man haben kann". "Doch er ist wertlos, wenn man ihn nicht teilen, nicht weitervermitteln kann", sagt der 32-Jährige. Er unterrichtet seit diesem Schuljahr an der Evangelischen Oberschule in Lunzenau - als ein sogenannter Seiteneinsteiger. Darauf gebracht hat ihn ebenfalls ein Seiteneinsteiger. "Ich selbst hatte einen Physiklehrer, der war Physikingenieur und hat ohne jegliche pädagogische Ausbildung unterrichtet. Und er hat das gut gemacht. Das hat mich beeindruckt", erzählt Seidel. Als dann wegen des Lehrermangels auch Seiteneinsteiger gesucht wurden, habe er sich sofort an diesen Lehrer erinnert und sich beworben.

Dabei ist Seidel in Sachen Pädagogik nicht unbeleckt. Von 2010 bis 2014 studierte er in Kassel Lehramt in den Fächern Mathematik und Arbeitslehre. Er schloss ab mit dem ersten Staatsexamen und überbrückte die Wartezeit auf einen Referendariatsplatz mit der Arbeit als Vertretungslehrer. 2015 bekam er diesen Platz, brach seine Arbeit aber nach einem Dreivierteljahr ab. "Ich hatte einen sehr guten Rückhalt im Kollegium, kam aber mit dem Referendariat an sich nicht klar. Weil ich nie gelernt habe, die Augen zu zumachen und etwas zu tun, was ich für nicht richtig halte, habe ich also aufgehört", erklärt er. So kann er jetzt nicht das vorweisen, was einen "regulären" Lehrer ausmacht: das zweite Staatsexamen. Das absolviert man nach eineinhalb Jahren als Referendar. Seidel erläutert: "Die Zeit bis zum ersten Staatsexamen ist man überwiegend in der Uni und erwirbt, außer ein paar Praktika, überwiegend theoretisches Wissen. Dann kommt mit dem Referendariat die Arbeit an der Schule und damit der Erwerb von praktischen Kenntnissen. Abschluss ist das zweite Staatsexamen, so die Theorie des Werdegangs." Eben jenen Abschluss kann er nicht vorweisen, fühlt sich aber seiner Aufgabe durchaus gewachsen. "Man weiß einfach, wenn man das Richtige tut. Lehrer sein ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Ich nehme sie gern an", sagt er. Im Kollegium in Lunzenau sei er gut aufgenommen worden und erhalte auch Unterstützung. Derzeit unterrichtet er WTH (Wirtschaft, Technik, Haushalt) in den Klassenstufen 7, 8 und 9 und Mathe in den Stufen 5 und 6. Hinzu kommen wird ab November auch noch Physik, wahrscheinlich in Klassenstufe 8. "Auch dieses Fach habe ich im Rahmen meiner begonnen Lehramtsausbildung studiert", sagt er.

Sein Lieblingsfach ist Mathematik. Dafür ist wiederum ein ehemaliger Lehrer ein Vorbild. "Er war streng, konnte aber auch ganz locker sein und in Übungsphasen im Unterricht Gitarre spielen. Wir alle haben ihn sehr geschätzt", erzählt er. Das sei so weit gegangen, dass man ihn bat, eine sehr schlecht ausgefallene Arbeit wiederholen zu dürfen. "Die schlechten Noten waren unsere Schuld. Aber er hat das Nachschreiben zugelassen. Das habe ich nie vergessen", sagt Seidel. Und er hatte bereits ein Déjà-vu: In einem seiner ersten Praktika sei ihm das selbe mit der Wiederholung einer Hausarbeit passiert. "Natürlich habe ich ebenfalls nachschreiben lassen. Dieses von den Schülern in mich gesetzte Vertrauen war mein erster Beweis dafür, dass dieser Beruf auch wirklich der richtige für mich ist."

Dass es den in Freiberg geborenen jungen Mann, dessen Eltern mit ihm kurz nach der Wende in den Frankfurter Raum zogen, wieder in seine ursprüngliche Heimat zurück verschlug, ist Zufall. "Ich hatte mich deutschlandweit beworben. Aus Lunzenau kam die erste Zusage, ich habe angenommen", erzählt er. Auch weil er ein "Landei" sei und es ihm deshalb in dieser Umgebung und an einer kleinen, fast familiär geführten Schule gefalle. Auch sei der Kontakt in die Region nie komplett abgebrochen, weil ein Großteil der Verwandten noch hier lebe.

Weil er den Ort mag, in dem er arbeitet, pendele er nicht, sondern wohne nun auch hier. Als sportlicher Typ schätzt er es, Radtouren vor der Haustüre beginnen zu können. Für andere Aktivitäten wie Wandern oder Skifahren liegen das Elbsandsteingebirge oder Oberwiesental für ihn noch immer gut in der Nähe.