Licht und Schatten des Muldentals

Wie ist es um den Einzelhandel bestellt? Und wie um die Gastroszene? In einer Umfrage hat die "Freie Presse" Antworten auf diese, aber auch andere Fragen gesucht. Und Anhaltspunkte gefunden, wie wohl sich die Menschen aus Lunzenau und Penig in der Region fühlen.

Von Alexander Christoph

erschienen am 15.10.2016



Lunzenau/Penig. Wer das Muldental seine Heimat nennt, ist glücklich, das allerdings nicht wunschlos. Das ist die Quintessenz einer Umfrage der "Freien Presse", die zwar nicht repräsentativ ist, doch einen guten Überblick gewährt, was den Bewohnern von Penig und Lunzenau wichtig ist. Sind die Freizeitangebote ausreichend? Wie sicher fühlen sich die Menschen hier überhaupt? Und wie ist es eigentlich um die Gesundheitsversorgung bestellt? Diese und weitere Fragen wurden gestellt. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Familien: Die Umfrage zeichnet in der Rubrik ein überwiegend positives Bild. In Krippen, Kindergarten und Hort gibt es offenbar ausreichend Betreuungsplätze. Mit deren Öffnungszeiten ist die Mehrheit der Befragten ebenfalls zufrieden. Auch mit dem Bau neuer Spielplätze haben beide Kommunen einen Nerv getroffen. Der 2014 eröffnete Spielplatz neben dem Peniger Rathaus kommt an - und das, obwohl das rund 100.000 Euro teure Projekt aufgrund der Baukosten in der Kritik stand. Ein ähnliches Bild in Lunzenau: Auch hier möchte kaum jemand den Platz auf dem Areal der ehemaligen Texturseide missen.

Freizeit: In diesem Bereich sehen die meisten Befragten Handlungsbedarf. In erster Linie stehen die gastronomischen Angebote im Kreuzfeuer der Kritik: 75 Prozent bewerten dies als nicht ausreichend. Freizeitangebote für junge Generationen und Familien lassen ebenfalls stark zu wünschen übrig - Senioren sind hier auch keineswegs wunschlos glücklich.

Gesundheit: Die Ergebnisse sorgen für keine Überraschungen. Hausärzte gibt es genügend. Für 68 Prozent ist hier alles gut. Bei Fachärzten herrscht hingegen ein Mangel, was aus handschriftlichen Ergänzungen hervorgeht (Anhaltspunkte siehe nebenstehenden Artikel).

Ordnung und Sicherheit: Angst, hier zu wohnen, hegen mit 9 Prozent wenige Menschen. Im Gegenteil: Die Mehrheit fühlt sich sicher. Die Sauberkeit an öffentlichen Plätzen stimmt größtenteils - dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein. Manche beklagen achtlos weggeworfenen Abfall genauso wie die Hinterlassenschaften von Hunden.

Verkehr: Ohne Auto ist man aufgeschmissen. Dass dies kein Vorurteil ist, bestätigt die Umfrage. Denn gute Noten erhält der Nahverkehr nur bedingt, allen voran in den Abendstunden und am Wochenende sehen die Befragten Handlungsbedarf.

Arbeit: Weder mit den Verdienstmöglichkeiten noch mit der Anzahl an attraktiven Arbeitsplätze vor Ort sind ein Drittel der Befragten zufrieden. Ein Indiz dafür, dass hier einiges im Argen liegt.