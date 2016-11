Lunzenau: Mutmaßlicher Dieb verliert Geldbörse am Tatort

erschienen am 20.11.2016



Lunzenau. Die Polizei ermittelt gegen einen 26-Jährigen, der einen 61-jährigen Verkäufer am Samstagnachmittag in Lunzenau verletzt haben soll. Laut Polizei beobachtete der Verkäufer in einem Einkaufsmarkt an der Schillerstraße, wie sich der 26-Jährige Waren in die Tasche gesteckt hatte. Als er den mutmaßlichen Dieb zur Rede stellen wollte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Verkäufer wurde zumindest leicht verletzt. Der mutmaßliche Dieb konnte flüchten.

Wenig später konnte die Polizei ihn ausfindig machen, weil er seine Geldbörse mit Dokumenten im Markt wahrscheinlich verloren hatte. Die Beamten stellten einen 26-jährigen Tatverdächtigen an seinem Wohnort. Bei seiner Durchsuchung fand man eine Getränkedose, die vermutlich aus dem Geschäft stammt. (fp)