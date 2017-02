Lunzenau will zusätzliche Krippenplätze schaffen

Die Ansiedlung junger Familien zwingt die Muldestadt zum Handeln. Allerdings müssen noch bauliche und bürokratische Hürden genommen werden.

Von Jochen Walther

erschienen am 09.02.2017



Lunzenau. Ein Gespräch jagt das andere. "Wir brauchen dringend weitere Krippenplätze. Und das relativ zeitnah", sagte Lunzenaus Rathauschef Ronny Hofmann (CDU), der erstmals am Montagabend die Stadträte ausführlich dazu informierte. Er begründete das Vorhaben vor allem mit der anhaltenden Ansiedlung junger Familien. So seien durch Zuzüge allein im vergangenen Jahr 26 Mädchen und Jungen im Alter bis zehn Jahre von der Stadtverwaltung registriert worden. Zeitgleich seien nur sieben Kinder im gleichen Alter weggezogen. Derzeit werden in der Muldestadt insgesamt 52 Krippen-, 122 Kindergarten- und 112 Hortkinder betreut.

Nach dem Ergebnis der bisherigen Verhandlungen sollen die zusätzlichen Krippenplätze in der Lunzenauer Kindertagesstätte "Spatzennest" entstehen, die sich in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe befindet. Zwar könne Hofmann noch keine Zahlen nennen, er geht jedoch von bis zu 20 zusätzlichen Krippenplätzen aus. Die sollen dann in der Kita "Spatzennest" geschaffen werden, wo derzeit ein Teil der Hortkinder der ersten Klasse betreut wird. Die wiederum sollen ab neuem Schuljahr wie bereits die Hortkinder der Klasse 2 bis 4 in der Grundschule beaufsichtigt werden. Und zwar vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), das den Kindergarten "Zu den Windmühlen" im Lunzenauer Stadtteil Elsdorf betreibt.

Wie Hofmann weiter erklärte, sei die Stadt zudem mit dem Landesjugendamt im Gespräch. "Dessen Vertreter sind zu einem Vor-Ort-Termin Anfang März nach Lunzenau eingeladen. Dann wollen wir alle Details klären", so der Bürgermeister. Fest steht bereits: Sowohl in der Kita "Spatzennest" als auch in der Grundschule sindaufgrund der zusätzlich benötigten Krippenplätze leichte bauliche Veränderungen erforderlich. Das bestätigte gestern auch Grundschulleiterin Heike Schindler. "Wir brauchen mindestens ein zusätzliches Zimmer für den Unterricht", sagte die 51-Jährige. Denn auf Dauer sei die Doppelnutzung der Klassenzimmer nicht ideal. "Der Unterricht geht bis 13.30 Uhr, die ersten Hortkinder kommen aber schon 11.15 Uhr." Schindler sieht wie Hofmann in der Umsetzung kaum Probleme. "Natürlich müssen wir Kompromisse eingehen. Aber bis jetzt hat die Hortbetreuung an der Schule gut funktioniert."

Neben dem "Spatzennest" denkt ebenso die Leitung der DRK-Kita "Zu den Windmühlen" über eine Aufstockung der bisher 15 Krippenplätze nach. Laut Kita-Chefin Andrea Blümel könnte das durch Umwandlung von Kindergarten- in Krippenplätze erfolgen. "Auch hierfür müssen wir uns noch mit dem Landesjugendamt intensiv abstimmen", sagte die 44-jährige Kita-Chefin.