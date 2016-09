Maskierte brechen in Tankstelle ein - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 01.10.2016



Hartha. Drei Unbekannte sind Freitagnacht gewaltsam in den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Tölpelstraße in Hartha eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Maskierten gegen 23.15 Uhr in das Gebäude ein und gingen zielgerichtet in den Kassenbereich zu den Tabakwaren, wo sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten. Anschließend verließen die Täter mit einem schwarzen Mercedes E- Klasse den Tatort.

Die Kriminalpolizei Chemnitz bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0371/387-3445 zu melden. (fp)