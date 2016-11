Mehr als 5000 Haushalte in Rochlitz am Samstagabend ohne Strom

erschienen am 06.11.2016



Rochlitz. Ein Defekt in einer Trafostation in Rochlitz hat am Samstagabend zu einem Stromausfall in Rochlitz und umliegenden Gemeinden geführt. Gegen 21 Uhr gingen die Lichter aus. Zweieinhalb Stunden später konnte der Großteil der insgesamt 5116 Haushalte in 32 Orten wieder mit Strom versorgt werden. Ganz abgeschlossen war die Wiederherstellung der Versorgung laut einer Sprecherin von Mitnetz-Strom 2.15 Uhr.

Die defekte Trafostation nahe dem ehemaligen Rochlitzer Bahnhof ist gestern repariert worden. (bp)