Mehrere Schmierereien in Mittelsachsen

erschienen am 24.01.2017



Penig/Rochlitz/Geringswalde. Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen haben Unbekannte an mehreren Tatorten in Mittelsachsen mit verschiedenen Farben Schriftzüge sowie Personenumrisse auf Verkehrsflächen geschmiert. Nach Polizeiangaben wurden die nahezu identischen Graffiti auf dem Gehweg vor dem Peniger Rathaus am Markt, vor den Eingangszonen zweier Discounter in der Chemnitzer und Leipziger Straße in Penig, auf einer Parkfläche eines Einkaufsmarktes in der Poststraße in Rochlitz sowie vor der Eingangszone eines Geschäfts in der Dresdner Straße in Geringswalde festgestellt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

In allen Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu der Tat bitte an das Polizeirevier Rochlitz unter der Telefonnummer 03737 7890. (fp)