Milchkrise: Bauern kÃ¤mpfen weiter

Milchkrise: Bauern kämpfen weiter

Etliche Landwirte machen seit Monaten kein Geschäft mit Kühen. Die Politik hat reagiert und Fördergelder ausgelobt - ohne Effekt, wie Betriebe aus der Region erklären.

Von Rita Türpe

erschienen am 08.10.2016



Rochlitz. Weniger Kühe im Stall, weniger Verluste: Diese Gleichung geht nicht auf, zumindest wenn es nach der Meinung hiesiger Milchbauern geht. "Das bringt uns unter dem Strich nicht viel", sagt Oliver Passarge von der Methauer Agro-AG. Dabei bezieht er sich auf das Programm der Europäischen Union zu freiwilligen Milchmengenreduzierungen. Inzwischen ist die erste Antragsrunde vorbei. 185 Anträge von sächsischen Milchbauern seien eingegangen, 172 davon genehmigt worden, sagte Manfred Uhlemann, Hauptgeschäftsführer des sächsischen Landesbauernverbandes. Die Methauer sind dabei. Der Bestand von derzeit 1760 Kühen soll laut Passarge um bis zu 100 Tiere verkleinert werden.

Die lange Durststrecke aufgrund niedriger Milchpreise habe auch gut wirtschaftenden Betrieben zu schaffen gemacht, begründet er das. Um rund fünf Prozent solle die Produktion von jetzt etwa 46.000 Liter auf weniger als 44.000 Liter pro Tag gedrosselt werden. Sachsenweit sollen es laut Uhlemann bis Jahresende sogar fast 15 Millionen Liter weniger sein. Dafür werden die Bauern mit circa 14 Cent pro Liter entschädigt.

Zudem wird Geld für Futter eingespart, so Passarge. An der Anzahl der 46 Beschäftigten in der Milcherzeugung wird indes nicht gerüttelt. "Wer gute Leute wegen einer Krise gehen lässt, bekommt sie nicht wieder." Zudem fehle Nachwuchs, weil Landwirtschaft schwere Arbeit sei und ein schlechtes Image habe. Ob die Methauer weitere Anträge stellen oder den Tierbestand aus der eigenen Jungtierzucht wieder aufstocken, ist laut Passarge noch offen.

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich im rund fünf Kilometer entfernten Arras. Dort will sich Maria Müller von keiner ihrer 50 Kühe trennen. "Das Hilfsprogramm passt nicht zu Betrieben mit laufender Produktion", findet sie. Jetzt könne man zwar Tiere verkaufen, aber wenn diese später fehlten, dauere die Nachzucht mehr als zwei Jahre. Schützenhilfe erhält sie von Landwirtin Anett Burkhardt-Medicke aus Langenleuba-Oberhain. Sie bezeichnet die Bestrebungen der Politik als ärgerlich. "Es trifft auch Verbraucher, die sich weiterhin Milch von Höfen mit Tierhaltung in überschaubarer Größenordnung wünschen", sagt sie.

Das EU-Programm stellt auch nach Aussage des Landesbauernverbandes für weitere Betriebe einen Anreiz dar, die Milchproduktion aufzugeben. Fast jeder zehnte Milchviehhalter in Mittelsachsen hat seit August vorigen Jahres bereits das Handtuch geworfen. Die Anzahl der Kühe im Landkreis ist in dieser Zeit um 518 auf rund 32.800 Tiere gesunken. Diese Zahlen hat Vize-Landrat Lothar Beier (CDU) kürzlich auf einem Forum in Freiberg genannt, zu dem der Bund Deutscher Milchviehhalter eingeladen hatte. In Mittelsachsen gibt es laut Kreisverwaltung rund 900 landwirtschaftliche Betriebe mit etwa 2000 Beschäftigten. Darunter seien 102 Milchviehhalter. Im Vorjahr habe es noch zehn Milcherzeuger mehr gegeben.

Familienbetriebe, die in den vergangenen Jahren investiert haben, würden durch das Hilfsprogramm nicht unterstützt, sagt Burkhardt-Medicke. Sie plädiert genauso wie ihre Berufskollegen für einen Erzeugerpreis von nicht unter 30 Cent pro Liter. Ob sich daran etwas ändere, liege vor allem an den Molkereien und Supermarktketten. "Die Verbraucher würden höhere Preise hinnehmen, wenn das Geld dort ankäme, wo ihre Lebensmittel produziert werden", glaubt die Landwirtin. Ebenso überzeugt ist sie davon, dass die Milch aus ihrem Familienbetrieb mit derzeit 74 Milchrindern und eigener Nachzucht gefragt bleibt. Produktionsverzicht kommt für sie deshalb nicht in Frage.

Jan Gumpert, der Vorstandsvorsitzende der Agraset Agrargenossenschaft Naundorf, bezeichnet die freiwillige Milchmengenreduzierung als ein "heikles Thema". Ob Agraset mitmacht, will er daher nicht sagen. Es sei abzusehen, dass bei denen, die Hilfe beantragen, zwar Geld ankomme, aber zu wenig. Agraset habe in die Milchproduktion investiert und vertraue nun vor allem darauf, dass die Verbraucher genügend Milch trinken. (mit jan)