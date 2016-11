Milkauer Schalmeien nach Auftritt in Österreich mit vielen neuen Fans

erschienen am 13.11.2016



Milkau. Der Auftritt der Milkauer Schalmeien zum Faschingsauftakt in Österreich hat große Resonanz erfahren. Ein Video der Gruppe in Aktion wurde bis zum Sonntagnachmittag 250.000 Mal im sozialen Netzwerk Facebook angeschaut. Die 54 mitgereisten Musiker hatten am Freitag in Pressbaum - Niederösterreichs Landesnarrenhauptstadt 2017 - mit 27 Faschingsgilden die fünfte Jahreszeit eröffnet.

Später traten sie im Wiener Einkaufszentrum "Lugner City" auf und plauderten mit Inhaber Richard Lugner bei einem Glas Sekt. Am Samstag sahen sie Schloss Schönbrunn und Wien. (fmu)