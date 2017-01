Mit Schwung durch die weiße Pracht

Behandlungszeiten bei Pflegedienstleistern sind minutengenau getaktet. Bei den derzeitigen winterlichen Straßenverhältnissen kann schon mal der Zeitplan aus dem Ruder laufen. Dann sind Organisationstalent und starke Nerven gefragt.

Von Marion Gründler

erschienen am 21.01.2017



Geringswalde. Das Thermometer zeigt auch tagsüber zweistellige Minusgrade. Wer nicht unbedingt raus muss, bleibt im warmen Zuhause. Über letztere Variante denkt Steffi Scharschmidt gar nicht erst nach. An diesem frostigen Nachmittag stehen 16 Einsätze auf ihrer Liste. Und ihre Patienten warten, sind hilflos ohne ihre Unterstützung. Die 53-Jährige ist seit 20 Jahren als Hauswirtschaftspflegerin für den DRK-Pflegedienst des Kreisverbandes Rochlitz unterwegs.

Heute heißt ihr erstes Ziel Zettlitz. Anders als zu Wochenbeginn ist die kurvige Verbindungsstraße von Dittmannsdorf hinüber in die kleine Gemeinde schnee- und eisfrei. Vor Tagen hatte der scharfe Ostwind hier Schneewehen aufgetürmt, die die Pflegerin nicht zum ersten Mal ausbremsten. "Drastisch sind bei solchem Wetter die Frühdienste. Denn dann starten wir gegen 6 Uhr und sind nicht selten die ersten auf der Straße." Auf der Strecke von Ceesewitz nach Kralapp war dann auch Schluss mit lustig. Dem stellenweise hoch aufgewehten Schnee hatte ihr Kleinwagen nichts entgegenzusetzen. "Aber ich hatte Glück. Ein Jäger nahm mich mit seinem Jeep ans Seil und befreite mich aus der misslichen Lage."

Steffi Scharschmidt hält vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Neubau. Die Parkbuchten sind vorbildlich geräumt - keine Selbstverständlichkeit, wie sich später zeigen wird.

Nach etwa 15 Minuten geht es weiter. Im Auto ist es eiskalt. Die Innenraumheizung will auf den Kurzstrecken nicht auf Touren kommen. Für die Pflegerin jedes Mal ein Wechselbad. "Wir gehen in 'voller Montur' mit daunengefütterter Jacke, warmen Hosen und dicken Stiefeln rein zum Patienten. Der hat natürlich bei der Kälte kräftig eingeheizt." Also erst mal runter mit der dicken Jacke.

Als es am vergangenen Wochenende über mehr als 24 Stunden anhaltend schneite und dann noch eine steife Brise aufkam, stellten Anja Lottes als Chefin des Geringswalder Pflegedienstes und ihre Mitarbeiterinnen den Dienstplan kurzerhand um. Die Touren im Spätdienst wurden von je einer auf mehrere Pflegerinnen aufgeteilt.

Zurück in Geringswalde, schlingert der weiße Flitzer mit dem markanten roten Kreuz in die Goldammerstraße. Mit Schnee bis zu den Knien und mit den Armen rudernd, bahnt sich Steffi Scharschmidt über die aufgetürmten Wälle den Weg zum nächsten Patienten. Die Parklücke ist nicht geräumt. "Ich schaukle mich schon wieder raus", gibt sie sich zuversichtlich und gibt gefühlvoll Gas. Auf zur nächsten Einsatzstelle: An der Langenauer Straße schlugen Angehörige eines ihrer Patienten eine Schneise in den aufgetürmten Schnee. "Das ist schon Luxus", schwärmt Steffi Scharschmidt, und ist dankbar für diese Geste.

Denn nur wenige hundert Meter weiter kommt es knüppeldick. Die Strecke ist etwas für starke Nerven: Etwa auf Mitte der Heeresstraße zweigt ein schmaler Pfad rechts zu einem Vierseithof ab. Wer hier runter muss, krallt sich unwillkürlich in die Sitzpolster. "Ich bin wahrhaftig kein ängstlicher Mensch. Aber bis sich die Wetterlage beruhigt hatte, sind meine Kolleginnen und ich zu Fuß bis hinab ins Gehöft gegangen. Man muss ja keine unnötigen Risiken eingehen", schildert die Pflegerin, setzt sich wieder hinters Lenkrad und nimmt einen handtuchbreiten Pfad bergab bis zum Kellerbach. Eine Schlitterpartie, die sie souverän meistert. "Bei extremem Wetter ist mir vor der Runde mitunter schon etwas mulmig", gesteht die 53-Jährige. "Aber wenn man einmal losgefahren ist, gibt sich das."

Insgesamt sind 18 Pflegekräfte für das DRK Rochlitz mit dem Geringswalder Pflegedienst bei Wind und Wetter unterwegs, und hundert Fahrtkilometer täglich für die Frauen keine Seltenheit. "Ich habe in den vielen Jahren beim DRK festgestellt, dass man auf die Rot-Kreuz-Autos Rücksicht nimmt", schätzt Steffi Scharschmidt ein. Auch so könne die Würdigung ihrer Dienste auf den Straßen des Landkreises aussehen.