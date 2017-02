Mittelsachsen husten und niesen

Die Wartezimmer der Ärzte sind voll. Immer mehr Menschen leiden unter einer Erkältung. Auch die Anzahl der Fälle von Virusgrippe nimmt zu. Allerdings gibt es regionale Unterschiede.

Von Petra Schumann und Jochen Walther

erschienen am 08.02.2017



Geringswalde/Rochlitz. Die Grippewelle hat nun auch Mittelsachsen erreicht: "Die Hälfte der knapp 70 Patienten, die am Montag zur Sprechstunde kam, hatte entweder einen einfachen grippalen Infekt, also zum Beispiel Husten und verstopfte Nase, oder eine tatsächlich durch Labordiagnostik nachgewiesene Influenza", erklärte Diplom-Medizinerin Claudia Glanz. Die Geringswalderin rechnet auch in nächsten Tagen mit keiner Entspannung der Situation.

Wie das Landratsamt mitteilte, wurden dem Landkreis in der vorigen Woche 203 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle gemeldet. Das sind deutlich mehr als in der Vorwoche, als 148 Fälle bekannt geworden waren. Laut einer Behördensprecherin tritt die Grippe gehäuft an Schulen und in Pflegeeinrichtungen auf. Offensichtlich gibt es aber regionale Schwankungen. Keine großen krankheitsbedingten Ausfälle bei Schülern wie Lehrern gibt es beispielsweise am Gymnasium Rochlitz. Das bestätigte Schulleiter Thomas Lohmann. "Für diese Jahreszeit ist alles im normalen Bereich", sagte er gestern auf Anfrage der "Freien Presse".

An der Grundschule in Erlau hingegen plagen sich bereits 20 Prozent der rund 100Mädchen und Jungen mit einer Erkältung herum. "Die Lehrer sind alle fit", sagte Schulleiter Eric Kaltschmidt. Er und seine Kollegen setzen auf die nahenden Winterferien, die könnten die Ansteckungsgefahr der Kinder untereinander mindern.

Besonders gefährdet sind ältere Leute. Das weiß auch Lisann Krause, Pflegedienstleiterin von der Sozialservice Rochlitz gGmbH. Im Alten- und Pflegeheim werden 82 Bewohner betreut, fünf Kurzzeitpflegeplätze gibt es. Zehn Bewohner haben derzeit Erkältungssymptome "Seit geraumer Zeit bereits sind wir besonders achtsam", sagte Krause. Vorsichtsmaßnahmen, wie der Einsatz spezieller Desinfektionsmittel und das Tragen von Mundschutz, seien längst getroffen worden. Besucher würden speziell auf das Desinfizieren der Hände hingewiesen.

Entspannt ist die Lage im Krankenhaus Mittweida. "Derzeit verspüren wir keine Häufung an Grippefällen. Vereinzelt wurden zwar Grippeerkrankungen nachgewiesen, jedoch in keinem außergewöhnlichen Maße. Mit Stand heute wird im Krankenhaus Mittweida ein Kind stationär wegen einer Grippeerkrankung behandelt", teilte Pressesprecherin Jana Weißflog gestern auf Anfrage mit.

Ganz anders stellt sich die Situation am Krankenhaus in Freiberg dar. Dort sind sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal an der Influenza erkrankt. "Aber der Arbeitsalltag wird bisher noch nicht beeinträchtigt. Operationen finden nach wie vor wie geplant statt", betonte Sprecherin Kyreen Haupt. In Notfall- und Patientenaufnahme werden Wartende mit Schildern um Verständnis für längere Wartezeiten wegen der Grippewelle gebeten. An allen drei Eingängen der Klinik gibt es die Möglichkeit zur Handdesinfektion. "Und das nutzen die Besucher auch sehr gut", sagte Kyreen Haupt. Auch vor und nach Betreten der Patientenzimmer sei es inzwischen gang und gäbe, dass sich die Besucher die Hände desinfizieren.

Im Mittelsächsischen Theater gibt es laut einem Sprecher mehrere Grippekranke im Orchester. "Doch diese Erkrankungen führten noch nicht zu Vorstellungsänderungen. Notfalls arbeiten wir mit Aushilfen", sagte Christoph Nieder. Bei Schauspielern und Sängern gebe es auch mehrere krankheitsbedingte Ausfälle - aber nicht hauptsächlich wegen Grippe. Deshalb werde an diesem Freitag in Freiberg "Das Verhör" durch Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" ersetzt. (mit ar/hh)