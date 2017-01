Neue Wehrleitung gewählt

erschienen am 29.01.2017



Seelitz. Die Ortsfeuerwehr Zschaagwitz hat eine neue Führung. Wie der Seelitzer Gemeindewehrleiter Jens Härtwig mitteilte, ist Sandro Röder am Freitagabend zum Wehrleiter gewählt worden. Er löst seinen Vater Fred Röder ab, der viele Jahre diese Aufgabe innehatte. Neuer Vize-Chef ist Daniel Lässig , der Wilfried Holler ablöst. Die Ortswehr Zschaagwitz zählt einschließlich Alters- und Ehrenabteilung 24 Mitstreiter. Zusammen mit den anderen Ortsfeuerwehren konzentrieren sich die Ehrenamtler auf die Nachwuchsarbeit. "Wir haben derzeit eine Jugendfeuerwehr mit zehn Mädchen und Jungen", sagte der Gemeindewehrleiter, der mit der Vorbereitung der Jahreshauptversammlung am 3. März im Seelitzer Waldhotel beschäftigt ist. (jwa)