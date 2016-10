Neues Domizil für Jugendliche wächst

In Lunzenau vermissen Jugendliche Angebote wie einen Skatepark oder eine BMX-Bahn. Doch zumindest sind Jugendklubs wie der in Göritzhain da. Und besonders gut kommt der Sportplatz für Jung und Alt an der Mulde an.

Von Babette Philipp

erschienen am 20.10.2016



Lunzenau. Die Spielplätze in Lunzenau und den Ortsteilen sind gut, für Kinder ist also gesorgt. Was fehlt sind Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene: Das geht aus einer nichtrepräsentativen Umfrage der "Freien Presse" hervor. Gelobt wir dabei zwar der Mehrgenerationenspielplatz, der auf dem Gelände des ehemaligen Texturseidewerkes an der Mulde entstanden ist und der neben einer Spielkombination auch Geräte zur sportlichen Betätigung für Jugendliche bereithält. Vermisst wird aber zum Beispiel eine Bahn für Inlineskater oder BMX-Räder.

"Einen solchen Wunsch gab es, und im Zuge der Gestaltung des Areals, auf dem das ehemalige Dienstleistungskombinat in Göritzhain stand, war eine BMX-Strecke auch vorgesehen", sagt Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU). Teilweise seien die Pläne bereits umgesetzt, es bestehe allerdings noch Handlungsbedarf zur vollständigen Realisierung.

Gleichzeitig betont Hofmann, dass junge Leute sehr wohl Unterstützung erhielten. Er verwies dabei auf den Bau des neuen Jugendklubs im Ortsteil Göritzhain, der derzeit in vollem Gange ist. Der Rohbau steht, im Inneren haben Klempner-, Heizungs- und Elektroarbeiten begonnen. Laut Bauamtsleiter Gerald Karte gibt es im Haus einen Raum für den Jugendklub und einen Sportraum. Hinzu komme eine kleine Küche sowie die Sanitäranlagen.

Der alte Jugendklub befindet sich in einem Gebäudekomplex nahe der Chemnitz. Er wurde durch das Hochwasser 2013 stark beschädigt. Weil sich der gesamte Gebäude- komplex im Überschwemmungsgebiet befindet, soll er abgerissen werden.

"Die Mitglieder des Jugendklubs treffen sich regelmäßig und sind an verschiedensten Aktivitäten im Ort beteiligt. Deshalb sollten sie auch ein Domizil haben. Vielleicht gelingt es durch die nun zentralere Lage gleich neben dem Sportplatz Jüngere mit heranzuziehen", sagt Hofmann.

Genau das haben die derzeit 15 Mitglieder des Jugendklubs bereits im Blick. "Drei Jugendliche im Alter von 17 bis 19 Jahren zeigen Interesse, waren schon ab und an mal zu unseren Treffs und haben gesagt, sie wollen gern dann in den neuen Klub kommen", sagt Marco Werrmann, Kassenwart des Jugendklubs. Der 37-Jährige ist von Anfang an, also seit 21 Jahren, dabei. So wie auch etliche andere, die quasi mit dem Klub groß und entsprechend älter geworden seien. Es kämen aber auch regelmäßig jüngere nach, so Werrmann.

Zu Spitzenzeiten habe der Klub 26 Mitglieder gehabt. "Wir hoffen, dass der Altersdurchschnitt im Klub nicht nur sinkt, sondern generell durch die auf dem Sportplatz trainierenden Vereinsmitglieder mehr Leute zu uns hinzustoßen", so Werrmann.

Den Treff zu erhalten, findet er sehr wichtig. Es gebe keine Gaststätte mehr im Ort, und der Jugendklub sei so die einzige Möglichkeit, sich außerhalb der eigenen vier Wände zusammenzufinden - auch für die etwas älteren Semester. Der Klub werde genutzt für Gespräche - denn viele arbeiteten unterhalb der Woche auswärts -, zum Musikhören oder Kartenspielen, im Sommer gern für Grillabende. Da der alte Klub nur notdürftig wieder etwas hergerichtet wurde, freue man sich umso mehr auf das neue Domizil.

Dabei sind die Jugendklubmitglieder in Göritzhain nicht untätig. Erst vor zwei Wochen wurde ein Tag der offenen Tür gestaltet, wie immer zusammen mit der Feuerwehrkapelle des Dorfes. Von Beginn an organisieren die Klubmitglieder außerdem ein Kleinfeld-Fußballturnier zu Pfingsten. "Das ist mit zehn Teams immer gut besucht", erzählt Werrmann.

Traditionell findet jährlich auch ein Skatturnier im Klub statt, für das derzeit nach einem passenden Termin gesucht wird. Allerdings wird es noch in den alten Räumen durchgeführt werden. Denn die Einweihung des neuen Klubs wird durch diverse restliche Baumaßnahmen laut Bürgermeister Hofmann erst im späten Frühjahr sein.