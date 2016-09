Nutzung der Berufsschulhalle strittig: Richter muss entscheiden

In der Turnhalle treiben auch Mädchen und Jungen anderer Schulen Sport. Das missfällt dem Freistaat. Daher soll der Kreis mehr als 280.000 Euro Fördergelder zurückzahlen. Doch er wehrt sich.

Von Alexander Christoph

erschienen am 28.09.2016



Chemnitz/Rochlitz. Darf die Turnhalle der Rochlitzer Berufsschule überwiegend von anderen Schulen genutzt werden, oder nicht? Schließlich ist die Bildungseinrichtung an der Dr. Bernstein Straße, die einst für 760 Schüler ausgelegt war, mit zurzeit 180 Schülern bei weitem nicht ausgelastet. Dass beispielsweise die Oberschule die 2002 erbaute Halle nutzt, liegt deshalb für den Landkreis als Träger des Hauses, das heute Teil des Beruflichen Schulzentrums Döbeln-Mittweida ist, auf der Hand.

Eine gegenteilige Meinung vertritt jedoch der Freistaat. In erster Linie am Begriff "überwiegend" scheiden sich die Geister. Der Standpunkt des Landkreises: Es reicht, wenn die Berufsschule die Halle nutzen kann, wenn sie es möchte. Der Standpunkt des Freistaats: Die Halle muss zu mehr als 50 Prozent von der Berufsschule belegt werden.

Um die Frage zu klären, trafen sich beide Parteien gestern vor dem Chemnitzer Verwaltungsgericht wieder. Denn die Kreisbehörde sollte mehr als 280.000 Euro an Fördermitteln zurückzahlen. Ein Tauziehen, das sich, wie der zuständige Referatsleiter des Landratsamts, Stefan Kranz, vor der 5. Kammer unter Vorsitz von dessen Präsident Dr. Bert Schaffarzik deutlich machte, seit gut vier Jahren hinzieht und welches er für unnötig hält.

Schon 1999, im Jahr, in dem der Neubau bezogen wurde, sei, wie Kranz erläuterte, die Einrichtung nur zu 83 Prozent ausgelastet gewesen. Als die Turnhalle 2002 fertig war, hatte die Anzahl der Schüler weiter abgenommen. "Wir sind damals mit 57 Prozent an den Start gegangen", erklärte Kranz. Dem Fördermittelgeber, also der Landesdirektion, hätte damals klar sein müssen, wie er sinngemäß argumentierte, dass eine ausschließliche Nutzung der Halle durch die Berufsschule illusorisch ist. Kurzum: Es habe von Beginn an festgestanden, dass nicht nur Berufsschüler dort Sportunterricht haben, sondern auch andere.

Die Vertreter des Freistaats erwiderten jedoch, das Förderprogramm habe sich auf Berufschulzentren beschränkt und die Gelder stünden allein für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung zur Verfügung. Das sei in den Förderrichtlinien eindeutig geregelt. Eine Nutzung durch Dritte, neben Vereinen nannten sie explizit andere Bildungseinrichtungen, sei daher nicht statthaft.

Das sah das Gericht anders. "Sie können die Richtlinie enger fassen. Sie müssen aber auch Ross und Reiter nennen", betonte Richter Schaffarzik, der deswegen auf einen Vergleich abzielte. Die Halle soll in der Hauptsache für schulische Zwecke genutzt werden, gleich, ob es sich dabei um die Berufsschule oder um andere Bildungseinrichtungen handelt. Sowohl Landkreis als auch Landesdirektion signalisierten, dass sie den Kompromiss tragen könnten. Beide Behörden machten aber auch deutlich, dass ohne Plazet von oben nichts geht. Kurzum: Landkreisspitze und Kultusministerium haben das letzte Wort.