Opel kollidert mit Traktor zwischen Chursdorf und Tauscha

erschienen am 06.05.2017



Penig. Bei einem Traktorunfall am Samstag gegen 17 Uhr auf der S 57 zwischen den Peniger Ortsteilen Chursdorf und Tauscha hat es nach ersten Informationen mindestens einen Verletzten gegeben. Beim Abbiegen des Traktors soll ein Opel mit der Zugmaschine kollidiert sein, nachdem der Opel-Fahrer zu einem Überholmanöver angesetzt hatte. Der Opel fing nach dem Zusammenstoß Feuer und brannte vollständig aus. Dessen Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle an der S 57 war stundenlang gesperrt. (fp)