Penig hat Spielplatz für Generationen

erschienen am 25.01.2017



Penig. Das gibt es nicht überall: ein Spielplatz für Kinder, Jugendliche - und sogar Erwachsene. In Penig schon. Wo bis letztes Jahr noch der umgangssprachlich als "Roter Ochse" bekannte Wohnblock gestanden hatte, treffen sich nun Bewegungslustige auf dem Spielplatz der Generationen. 115.000 Euro hat die Wohnungsgenossenschaft in das Projekt gepumpt - mit Erfolg, so Vorstandschef Andreas Günther. Das Areal werde rege genutzt; es gebe zudem positives Feedback. Für die kleinen Besucher steht ein Klettergerüst zur Verfügung. Erwachsene und Jugendliche werden eher von drei Fitnessgeräten angezogen. Kraft-, Ausdauer- und Koordinationsübungen sind damit möglich. Im April oder Mai soll der Spielplatz offiziell mit einem Frühlingsfest eingeweiht werden. (scf)