Penig putzt sich für Weihnachtsmarkt heraus

erschienen am 23.11.2016



Der geschätzt zehn Meter hohe Baum steht seit Freitag, gestern ist er mit einer mehreren hundert Meter langen Lichterkette geschmückt worden. Die Buden - immerhin 16 an der Zahl - und die Pyramide sind für den diesjährigen Weihnachtsmarkt mittlerweile ebenfalls aufgebaut. Auch das Gelände unmittelbar am Rathaus wird seit Tagen von Mitarbeitern des Bauhofs herausgeputzt. Gestern reinigte Ullrich Sparschuh daher auch die Laternen (Foto). Und so dürfte dem Start des Peniger Weihnachtsmarkt am Samstag um 14 Uhr mit dem Anschieben der Pyramide nichts mehr entgegenstehen. Ein Höhepunkt des bis Sonntag andauernden Treibens: Ein Team von "Mach dich ran" zeichnet in der Innenstadt Samstag ab 17.15 Uhr einen Teil der MDR-Sendung auf. Moderator Mario D. Richardt muss dabei einen Test bestehen. Welcher das ist, wird, wie es in einer Pressemitteilung der Fernsehanstalt heißt, noch nicht verraten. Gesendet wird die Aufzeichnung aus Penig am 5. Dezember ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. (acr)