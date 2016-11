Penig setzt auch 2017 auf kulturelle Vielfalt

erschienen am 29.11.2016



Penig. Die Peniger Stadtverwaltung hält an ihrem eingeschlagen Kulturkurs fest. Auch im kommenden Jahr werden abwechslungsreiche Veranstaltungen für viele Geschmäcker organisiert. "Events zum Feiern und Spaß haben gehören genauso dazu, wie klassische Arrangements. Qualität, aber dennoch Vielfalt lauten die Schlagwerte", sagte eine Stadtsprecherin heute. Rund 90.200 Euro schießt die Stadt 2017 für diverse Veranstaltungen zu - damit bleibt das Budget auf bisherigem Niveau. Die finanziell und organisatorisch größten Events werden das Stadtfest im Spätsommer und der kommunalpolitische Aschermittwoch im Schützenhaus sein. Für den Frühlingsanfang oder Frauentag ist noch ein Programm in Planung, so die Sprecherin. Der Auftakt ins Kulturjahr 2017 wird traditionell und damit klassisch. Die Vogtland Philharmonie spielt am 10. Januar ab 19.30 Uhr im Kultur- und Schützenhaus beim Neujahrskonzert. (scf)

Karten gibt es für das Neujahrskonzert am 10. Januar im Vorverkauf zum Stückpreis von 20 Euro an der Stadtkasse im Peniger Rathaus (037381/95935) und im Blumengeschäft Rüdiger (037381/80274).