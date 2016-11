Peniger Feuerwehr rettet Katze

erschienen am 11.11.2016



Thierbach. Bange Momente für die Besitzerin einer Katze aus Penig: Das Tier war am Donnerstagnachmittag ausgerissen und hatte sich im Aufbau der Muldenbrücke an der ehemaligen Bundesstraße 95 verkrochen. "Die Katze musste aus mehr als fünf Metern Höhe gerettet werden", erklärte Gemeindewehrleiter Thomas Cramer gestern. Gegen 17 Uhr eilten neun Einsatzkräfte der Wehren aus Markersdorf sowie Zinnberg/Thierbach daher an die Peniger Straße. "Unter Zuhilfenahme von Steckleiterteilen wurde das Tier nach unten geholt", sagte Cramer. Gegen 17.45 Uhr war der Einsatz beendet. (acr)