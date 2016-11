Peniger Firma nimmt sich Weltmarkt vor

Jahrelang war die Bergmann AG in Sachsen als Abwasserspezialist gut im Geschäft. Doch das Gros der Kläranlagen ist mittlerweile umgerüstet. Daher treibt der Mittelständler die Internationalisierung immer weiter voran. Und nicht nur das.

Von Alexander Christoph

erschienen am 01.12.2016



Penig. In China und der Mongolei war er dieses Jahr schon, in Kanada und in den USA, auch in Norwegen und Schweden. Jüngst reiste er mit Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) nach Brasilien, alles wegen den Geschäften. Und diese Woche ist er auf einer Messe im französischen Lyon. "So oft im Ausland wie dieses Jahr war ich bisher nie", sagt Lars Bergmann, der Vorstandschef der Peniger Bergmann AG, einem Abwasserspezialisten, der sich längst nicht mehr nur auf den heimischen Markt konzentriert.

"Wir haben immer gesagt, Sachsen ist unser Butter-und-Brot-Geschäft. Hier haben wir den Großteil unserer Anlagen verkauft", fährt der 38-jährige Geschäftsmann fort; allen voran im Rekordjahr 2015 (siehe nebenstehender Artikel). Doch seit Jahren konzentrieren sich diePeniger immer mehr auf den Weltmarkt. "2016 zeigt, dass es richtig war, frühzeitig mit der Internationalisierung anzufangen."

Den aktuellen Absatzknick in Sachsen - ein Gutteil der Kleinkläranlagen sind laut Bergmann umgerüstet - hat das Unternehmen eigenen Aussagen zufolge daher gut verkraftet. Die Konkurrenz sei indes stark unter Druck geraten. Dank des Engagements im Ausland, besonders Schwellenländer nimmt Bergmann dabei ins Visier, konnte die Entwicklung abgefedert werden. "Weltweit überwachen wir an die 6000 Anlagen elektronisch fern", so Bergmann weiter.

Das wirkt sich auch auf die Belegschaft aus. Waren vor gut zehn Jahren noch zwei Drittel der Mitarbeiter im Betonwerk beschäftigt, sind es heute nur ein Drittel. Das Gros ist in der Verwaltung, im Vertrieb, im Service und in der Forschung tätig. "Die weitere Digitalisierung hat oberste Priorität, deshalb wird es künftig noch mehr in Richtung Engineering gehen", so der Firmenlenker weiter und meint damit die technische Entwicklung. Seine Vision: Eine Kläranlage, die nicht nur aus der Ferne überwacht wird, sondern die sich reguliert. "Ein Sensor merkt, das was nicht stimmt, und die Anlage ergreift geeignete Schritte", erklärt Bergmann und verweist auf eine Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer Fraunhofer-Institut. Der Vorteil liegt für ihn auf der Hand: "In Ländern wie Indien ist das technische Wissen oft nicht vorhanden, durch diese intelligenten Anlagen überbrücken wir das."

Doch das ist nicht die einzige Innovation der Peniger: In der Mongolei soll mit einem lokalen Partner eine Kläranlage errichtet werden, die das Abwasser einer rund 20.000 Einwohner großen Stadt klärt. Der Spatenstich ist für Frühjahr vorgesehen. Das Prozedere: Während die Bergmann AG die komplette Technik liefert und das Fachpersonal anlernt, erledigt den Rest ein Unternehmen vor Ort.

Auch Industrieabwasser kann mit der Umwelttechnik aus Mittelsachsen künftig geklärt werden. "Das ist eine Erkenntnis aus unserem Auslandsengagement, zuerst sind die Großverschmutzer dran."