Peniger Getriebewerk schlüpft unter neues Dach

erschienen am 16.02.2017



Penig. Siemens stellt sein Geschäft mit mechanischen Antrieben neu auf. Daher schlüpft das Peniger Getriebewerk in absehbarer Zeit unter das Dach eines eigenständigen Unternehmens, das seinen Sitz in Bocholt haben wird, aber weiterhin zum Gesamtkonzern gehören wird. Das teilte gestern der Leiter der zuständigen Geschäftseinheit, Stefan Tenbrock, mit. Die Mitarbeiter in Penig wurden am gestrigen Donnerstag um 14 Uhr bei einer eigens anberaumten Betriebsversammlung über diesen Schritt informiert. Für die rund 560 Mitarbeiter der betroffenen Sparte ändert sich nichts. Auch die weltweit knapp 6000 Mitarbeiter müssen nicht um ihren Arbeitsplatz fürchten. Ein Stellenabbau sei nicht vorgesehen, hieß es. Für knapp 100 Beschäftigte in Penig bleibt indes alles beim Alten. Denn diese sind in einem Bereich tätig, der sich mit Bahngetrieben und Antriebskomponenten beschäftigt. Diese Sparte soll im Siemens-Konzern verbleiben. (acr)