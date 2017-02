Peniger Getriebewerk schlüpft unter neues Dach

Der Siemens-Konzern gliedert die Sparte aus. Daher wird der hiesige Standort künftig von Bocholt aus gesteuert. Für die rund 560 betroffenen Mitarbeiter ändert sich aber laut Unternehmensangaben vorerst nichts.

Von Alexander Christoph

erschienen am 17.02.2017



Penig. Donnerstag, 14 Uhr, in Penig. Die Beschäftigen des Industriegetriebewerks werden per Videokonferenz zu einer kurzfristig anberaumten Betriebsversammlung zugeschaltet. Nach wenigen Minuten ist klar: Siemens stellt sein Geschäft mit mechanischen Antrieben neu auf. Der Peniger Standort schlüpft unter das Dach eines eigenständigen Unternehmens, das seinen Sitz im nordrhein-westfälischen Bocholt haben, aber weiterhin zum Gesamtkonzern gehören wird.

"Wir werden sehr viel schneller und flexibler am Markt agieren können", wird kaum eine Stunde später der Leiter der zuständigen Geschäftseinheit, Stefan Tenbrock, gegenüber der "Freien Presse" erklären. Das scheint nötig zu sein. Im Gespräch fallen Worte wie schwaches Wachstum, zunehmender Wettbewerb, Überkapazitäten und hoher Preisdruck. Mit der Neuausrichtung verspricht sich der Konzern, sich besser gegen die in erster Linie mittelständisch geprägten Mitbewerber behaupten zu können. Nur ein Beispiel: Die Entscheidungswege sollen kürzer werden, sodass künftig rascher auf Kundenanfragen reagiert werden kann.

Für die annähernd 560 Mitarbeiter der betroffenen Sparte "Mechanical Drives" (MD, deutsch: mechanische Antriebe) in Penig soll sich hingegen nichts ändern. Einschnitte im Gehalt oder bei den Sozialleistungen stünden nicht auf der Agenda. Die Stimmung in Reihen der Mitarbeiter während der Betriebsversammlung umschreibt Stefan Tenbrock als ruhig und sachlich. Es hätte nur wenige Fragen gegeben.

Wie der Betriebsübergang genau geregelt wird, soll nach dessen Angaben in Gesprächen mit den Betriebsräten ausgelotet werden. Auch der Name sei genauso offen wie die Rechtsform, also ob eine AG, GmbH oder SE gegründet wird.

Fest steht aber: Der Konzern vollzieht eine Kehrtwende. Schließlich integrierte Siemens die 2005 erworbene Flender AG bis 2010 mühsam in das Unternehmen. "Ja, wir machen jetzt teilweise einen Schritt zurück", so Tenbrock. Doch damals sei das Handeln richtig gewesen. Nun müssen diese Verzahnungen wieder entflochten werden. Der Prozess, den er als "umfassendes Projekt" umschreibt, soll bis Mitte 2018 abgeschlossen sein.

Auch die weltweit gut 6000 Mitarbeiter der Sparte müssen nicht um ihren Job fürchten. Ein Stellenabbau sei, wie der zuständige Personalverantwortliche Hans-Wilhelm Schmoor sagt, derzeit nicht vorgesehen. Aussagen, wie es in zwei bis drei Jahren aussieht, möchte MD-Chef Stefan Tenbrock, nicht treffen. "Die Sorgen können wir unseren Mitarbeitern nicht gänzlich nehmen."

Für knapp 100 Mitarbeiter des Peniger Getriebewerks, in dem laut Schmoor mit Auszubildenden und der Serviceeinheit insgesamt rund 680 Personen beschäftigt sind, bleibt aufgrund der Ausgliederung indes alles beim Alten. Denn diese sind mit der Herstellung von Bahngetrieben befasst. Eine Sparte, die im Siemenskonzern verbleiben soll.