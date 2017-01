Peniger Schüler und Studenten aus Mittweida gewinnen Börsenspiel

erschienen am 05.01.2017



Penig. Beim Börsenspiel der Sparkasse Mittelsachsen haben Peniger Schüler und Studenten aus Mittweida den Sieg eingefahren: Das Team "kP" vom Freien Gymnasium Penig gewann die Schülerwertung vor dem zweitplatzierten Team "Cotta AG" vom Bernhard-von-Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf, wie die Pressestelle der Sparkasse mitteilte. Die Studentenwertung hat ein Team der Hochschule Mittweida gewonnen - "Die Biowissenschaftler" hatten das Depot mit dem höchsten Wertzuwachs. An dem Planspiel nahmen rund 200 Schüler- und Studententeams aus Mittelsachsen teil. Seit Oktober analysierten sie Aktienkurse und Börsenwerte und legten Spiel-Depots an. 56.153,03 Euro, so hoch war der Depot-Wert der Peniger Schüler am Ende.

Neben dem Depotgesamtwert stand auch wieder die Nachhaltigkeit im Fokus. Sprich: Wertpapiere von als "nachhaltig" gekennzeichneten Unternehmen flossen in eine Extra-Wertung ein. Die Sieger der Nachhaltigkeitsbewertung im Schülerwettbewerb sind "BörsenFuchs" vom Städtischen Gymnasium Mittweida und im Studentenwettbewerb "Frauenhaus Kleinschirma" von der TU Bergakademie Freiberg. (emst)