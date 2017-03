Peniger Schützenhaus unter Strom

Die Elite des Kreises gibt sich am Aschermittwoch erneut ein Stelldichein. Doch es läuft längst nicht alles rund in Mittelerde. Denn der Landrat hat sich in Dresden beim Bittstellen die Knie abgewetzt.

Von Alexander Christoph (Text) und Wiegand Sturm (Fotos)

erschienen am 02.03.2017



Penig. Am Aschermittwoch ist Penig das Mekka der mittelsächsischen Elite, aber nicht nur: Unter die Politiker aller Couleur, unter die Unternehmenslenker, ja auch unter die Spitze von Polizei und Justiz mischt sich das normale Volk. Das war gestern Abend nicht anders als in den Jahren zuvor. Das Erfolgsrezept von CDU-Bürgermeister Thomas Eulenberger: Ein abwechslungsreiches Programm aus Show und Tanz der Peniger und -neu - der Wechselburger Narren, garniert mit scharfen Büttenreden von Stadtrat Martin Bergmann und wortgewaltigen, ja schreiend komischen Kabaretteinlagen von Reichsgräfin Cosel alias Birgit Lehmann und Peter Flache.

Das sorgte für Lacher, für spontane Klatscher, ja Zugabe-Rufe und für herrliche Kurzweil in den Reihen des mit knapp 300 Gästen ausverkauften Schützenhauses. Ein Beispiel: Bergmann schoss scharf gegen CDU-Landrat Matthias Damm und das "Landratsamt Mittelerde". "Die alten Knie hat er sich beim Niederknien vor Ministerpräsident Tillich abgewetzt." Damit spielte Bergmann auf Damms Knie-OP an. Auch die Reichsgräfin gefiel. "Man geht ins Bett und denkt, es wird nichts Schlimmes passieren, dann hat man die Angelsachsen verloren", hob sie an. Danach die Sache mit "der Neuen Welt". Unglaublich sei das, was dort passiere. "Wenn wir am 24. September ins Bett gehen, was wird passieren?", fragte sie und zielte damit auf die bevorstehende Bundestagswahl an.