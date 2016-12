Penigs Firmen und Landbesitzer sollen 2017 mehr Steuern zahlen

Die Stadtverwaltung nimmt erneut Anlauf zu Steuererhöhungen. Dafür zeichnet sich dieses Mal eine Mehrheit ab. Doch die Steigerung soll moderat ausfallen.

Von Andy Scharf

erschienen am 14.12.2016



Penig. Nach der abgelehnten Steuererhöhung Anfang des Jahres will die Peniger Stadtverwaltung nun erneut an der Steuerschraube drehen. Die Pläne sehen dieses Mal moderatere Anhebungen vor. So soll die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen von 300 auf 308 Prozent sowie die Gewerbesteuer für Unternehmen von 385 auf 390 Prozent klettern. Erhoffte Mehreinnahmen: rund 30.000 Euro. Die vergangenen Steuerpläne hätten sogar ein Plus von über 360.000 Euro in der Stadtkasse zur Folge gehabt - dies hatten die Stadträte allerdings abgelehnt.

Nun zeichnet sich eine Zustimmung für den neuerlichen Vorstoß ab. Sowohl Die Linke als auch die SPD als Opposition können mit den leichten Erhöhungen leben, betonten die Fraktionschefs gestern unisono. Begründung: Die Mehrbelastung für Ackerlandeigentümer sei gering; Firmen könnten den höheren Gewerbesteuerbetrag als Betriebsausgabe "absetzen" und damit ihre Körperschaftssteuerlast minimieren. "Ackerlandbesitzer können mit verpachteten Flächen mittlerweile auch mehr erzielen, als noch vor 15 Jahren", unterstrich Ringo Gründel (Die Linke).

Penigs Finanzchefin Manuela Tschök-Engelhardt verweist darauf, dass die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer nun auf den sächsischen Landesschnitt angehoben werden. Die Grundsteuer B für bebaute Flächen (mit Wohnhaus) soll hingegen unangetastet bleiben - der Hebesatz von 460 Prozent liegt allerdings auch schon über dem Landesmittel. Doch auch ohne Steueranhebung sprudeln die Einnahmen in Penig schon in diesem Jahr: Allein die Gewerbesteuereinnahmen liegen aktuell rund 700.000 Euro über der 2015er-Summe.

Finanzerin Tschök-Engelhardt verteidigt die Anhebung auf den Landesschnitt damit, dass für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vom Land sowie für die Höhe der Kreisumlage ohnehin diese Mittelwerte zugrunde gelegt würden. "Bei der Berechnung werden also höhere Einnahmen angesetzt. Bleiben wir unter diesen Sätzen, zahlen wir die Differenz - hier 30.000 Euro - aus der Stadtkasse", erklärte Kämmerin Manuela Tschök-Engelhardt.

Unternehmervertreter sehen die Anhebung gelassen. "Es ist der Lauf der Dinge. Solange die Erhöhungen angemessen und objektiv notwendig sind, müssen sie erfolgen", sagte Gewerbevereins-Vorstand Andreas Schmidt. Er fordert allerdings auch, dass die Stadtverwaltung interne Sparmöglichkeiten konsequenter ausfindig macht und nutzt.

Über die Steuererhöhung werden die Peniger Stadträte während ihrer Sitzung am Donnerstag bei der Haushaltspräsentation sprechen. Über den Finanzplan selbst soll dann im Januar abgestimmt werden. Dieser sieht auch große Investitionen mit einem Volumen von mehr als 3,6 Millionen Euro in Penigs Kitaerweiterung, Niedersteinbachs Feuerwehrhaus sowie Straßen- und Brücken vor. Folge: Die Stadt gibt 2017 rund 1,8 Millionen Euro inklusive Abschreibungen mehr aus, als sie einnimmt. Angesichts eines mit rund 7 Millionen Euro gut gefüllten Bankkontos sei das aber leistbar, sagte SPD-Frontmann Ronny Wiehl gestern. "Was wir heute nicht machen, wird in Zukunft immer schwerer durchsetzbar sein. Es ist der richtige Weg."

Der Stadtrat tagt morgen Abend ab 18.30 Uhr im Peniger Rathaussaal in öffentlicher Sitzung. Besucher sind willkommen.