Pilzsaison lÃ¤uft mit VerspÃ¤tung an - Experte vermisst eine Sorte

Pilzsaison läuft mit Verspätung an - Experte vermisst eine Sorte

Trotz der Vielfalt in den heimischen Wäldern ist Pilzberater Werner Matthes aus Lunzenau verwundert. Es fehlen die Maronen, obwohl die Bedingungen gut sind.

Von Robin Seidler

erschienen am 12.10.2016



Topfseifersdorf/Lunzenau. Nach den trockenen und heißen Tagen ist es jetzt da - das nahezu ideale Pilzwetter mit feuchten Böden und kühler Witterung. Während einige Pilzsorten schon mächtig aus dem Boden sprießen, lassen andere allerdings auf sich warten.

Enrico Gerstenberger machte in seinem Garten in Topfseifersdorf einen ungewöhnlichen Fund. "Ich habe dort einen Riesenbovisten gefunden. Dieser hatte einen Durchmesser von 71 Zentimetern und war 1,2 Kilogramm schwer", sagte er. An dem Prachtstück zehrte bereits die gesamte Familie.

Ähnliche Fälle von Riesenbovisten sind dem Lunzenauer Pilzberater Werner Matthes bekannt. "Vor allem auf Wiesen und am Wegrändern findet man bei uns schnell welche", sagt der 80-Jährige, der derzeit nahezu jeden Tag im Wald nach Pilzen sucht. Gestern war seine Ausbeute zwar vielfältig, aber nicht ergiebig. Gute drei Stunden war er im Wald zwischen Obergräfenhain und Corba, der Korb wurde zu einem Viertel voll. Dabei geht es verheißungsvoll los: Nicht einmal eine Minute ist der Pilzberater im Wald, schon entdeckt er den ersten Birkenpilz. Diese Gattung sollte am Ende gemeinsam mit den Rotfußtäublingen am häufigsten im Korb liegen.

Doch Werner Matthes nimmt auch Pilze mit, die bei einem Laien wohl eher selten im Korb landen würden, wie beispielsweise der Gemeine Riesenschirmpilz, der leicht mit dem Safranschirmpilz zu verwechseln ist. Der Pilzberater schneidet ihn an. "Da er nicht rot anläuft, kann ich ihn als Riesenschirmpilz identifizieren", sagt er. Anschließend zieht er weiter und hofft in einem bestimmten Gebiet, das von Nadelbäumen geprägt ist, auf Steinpilze. In der Tat wird er fündig. Doch auch da besteht Verwechslungsgefahr mit dem Gallenröhrling. An einer weiteren Stelle, wo Eschen und Birken wachsen, hofft Matthes auf Rotkappen - und wird nicht enttäuscht.

Nur bei einem Pilz zeigt sich der Berater verwundert. "Heute sind wieder keine Maronen dabei. Generell habe ich erst eine in diesem Jahr gefunden." Der Boden sei zwar feucht, aber für die Marone derzeit wohl zu kalt, mutmaßt Matthes.

Zu seiner Beratung kommen täglich circa sechs Pilzsammler. "In der vergangenen Woche waren Großeltern mit ihrem Enkel da, die hatten 17 Pfund Pilze gesammelt - aber auch überwiegend Birkenpilze und Rotkappen." Von dieser Menge konnte er gestern allerdings nur träumen.

Pilzberatungen geben unter anderem: Werner Matthes, Goethestraße 23, 09328 Lunzenau, Tel. 037383 68867; Roland Albrecht, Meischner Straße 19, 09322 Penig, Tel. 037381 81337, E-Mail: ralbrecht@gmx.net