Präsident Trump lässt Amerika kalt

erschienen am 20.01.2017



Penig. Der Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist im Peniger Ortsteil Amerika öffentlich nicht begangen worden. Die originale Flagge "Stars and Stripes" wurde nicht gehisst. Allerdings habe dies nichts mit einer Antipathie zum neuen und umgangssprachlich mächtigsten Mann der Welt zu tun. Vielmehr sei das schlechte Wetter der Grund, sagte eine Peniger Stadtsprecherin auf Anfrage. "Wir sind neutral. Wenn Herr Trump unser Amerika besuchen würde, würde sie natürlich wehen." Die Flagge solle sonst geschont werden.

Das blau-weiß-rote Sternenbanner ist ein Geschenk des ehemaligen Burgstädters Manfred Bohlender, der in Seattle lebt und Präsident der dortigen Deutschen Gesellschaft für Kulturpflege ist. Diese Flagge wehte 2014 am Tag der Deutschen Einheit am Capitol in Washington D.C. Der höchste Repräsentant der USA im kleinen Amerika mit weniger als 70 Einwohnern war im Oktober 2015 Generalkonsul Scott Riedmann. (scf)