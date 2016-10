Projektunterricht dekoriert junge Damen düster

erschienen am 22.10.2016



Gruselig-schön, düster dekoriertund dennoch anheimelnd war gestern der Speiseraum im Rochlitzer Johann-Mathesius-Gymnasium. Passend dazu trugen auch viele Schüler der drei zehnten Klassen schwarze Kleidung, manche wie Manon, Francis, Renée-Louis und Lena (v. l.) auch aufwendige Kleider. Auch einige Lehrerinnen hatten sichtlich Spaß an ihrer Verkleidung. Anlass des Ganzen war ein viktorianisches Frühstück, währenddessen die Projektgruppen der Klassenstufe 10 ihre Arbeiten aus dem fächerverbindenden Unterricht der vergangenen Woche vorstellten. Die etwa 80 Schüler hatten sich dabei mit der Gothic-Szene beschäftigt - angefangen von Stilrichtungen über die Musik, Gruselgeschichten bis hin zur Verfolgung der sogenannten Gruftis in der DDR. Die Idee zum Thema wurde auch angesichts der 25. Auflage des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig geboren. "Es sollte eine ungewöhnliche Thematik sein, die aber trotzdem auf ein breites Interesse stößt", sagte Fachlehrerin Sylvia Völs. (hö)