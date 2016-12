Protest mit Maulkorb

erschienen am 16.12.2016



Ungewöhnliche Aktion im Kreistag: Der Geringswalder Linke-Kreisrat David Rausch hatte zur Sitzung am Mittwochabend in Freiberg 22 Maulkörbe mitgebracht und verschenkte sie an seine Kreistagskollegen. Hintergrund ist die neue Geschäftsordnung des Kreistages. Nach dem Beschluss des Gremiums werden Unterlagen ab 2017 zwar vorab im Internet veröffentlicht. Allerdings werden sie nur für Kreisräte zugänglich sein. Im Vorfeld der Sitzungen dürfen sich die Kreistagsmitglieder überdies nicht öffentlich zu den Inhalten der Vorlagen äußern. Nach einem Hinweis aus seiner Fraktion, dass die Verteilung während der Kreistagssitzung gegen das Hausrecht verstoßen und so ein Ordnungsgeld von 500Euro drohen könnte, ließ David Rausch die Präsente in der Tüte. Nach der Sitzung sprachen ihn aber Räte verschiedener Fraktionen an. Rausch: "Alle 22 Maulkörbe habe ich verschenkt." In der Sitzung selbst kritisierte er die Informationsbeschränkungen: Nicht mehr mit Bürgern vorab sprechen zu können, schränke die Entscheidungsfähigkeit ein und lasse das Wählerinteresse weiter sinken. Die Linke im Landtag erwägt überdies, die Neuregelung aus Mittelsachsen juristisch zu prüfen. Außerdem läuft eine Anfrage an die Sächsische Staatsregierung.