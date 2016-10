Ramelow und die FlÃ¼chtlinge

Ramelow und die Flüchtlinge

Demokratie verträgt Einwanderer, auch wenn nicht alle friedlich sind. Das machte Thüringens Ministerpräsident in Penig deutlich.

Von Ricarda Terjung

erschienen am 13.10.2016



Penig. Ein roter Ministerpräsident auf rotem Sessel vor rotem Vorhang: Diese Aussicht hatte das Publikum am Dienstagabend beim Peniger Gespräch. "Wir haben in Westdeutschland einen langen Weg hinter uns, Fremde zu akzeptieren", so Bodo Ramelow, der in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz aufwuchs. Fremdenfeindlichkeit und Flüchtlingskrise, das waren die Themen, um die das Gespräch mit Moderator Gunnar Baumann am meisten kreiste.

Thüringens Landeschef sprach sich klar dafür aus, die Geflüchteten in Deutschland zu integrieren. Seine Werbung dafür klingt so: "Deutschland ist immer schon ein Land der Migration, der Einwanderung und der Auswanderung gewesen." Das Fremde macht den Menschen immer Angst, findet Ramelow, und löst zunächst einen Fluchtreflex aus. Doch der Mensch ist mit Intellekt gesegnet. Dieser ermöglicht ihm Verständigung, gegenseitiges Kennenlernen, Akzeptanz. Derzeit sind eben die Flüchtlinge die Fremden. Ramelow erwähnt seine christliche Herkunft und sagt: "Man darf nicht in den Kategorien Gut und Böse denken." Die Menschen seien einfach unterschiedlich.

Ob man denn in Deutschland noch sicher leben könne, fragt Baumann, der im Kultur- und Schützenhaus mit Ramelow auf der Bühne saß. Die Unsicherheit vieler Menschen verstehe er, sagt Ramelow. Aber: "Wollen wir über den Syrer Dschabir al-Bakr reden, der in Chemnitz einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen vorbereitet hat - oder wollen wir über den Syrer reden, der al-Bakr gefesselt und die Polizei gerufen hat?" Dass es Gewaltbereite unter den Flüchtlingen gebe, ist laut Ramelow geradezu folgerichtig: Sie kommen traumatisiert nach Deutschland, hier treffen die Konflikte, die sie aus der Heimat mitbringen, aufeinander. Es "knallt".

Ramelows Reaktion: Mitglieder verschiedener Gruppierungen getrennt voneinander unterbringen, Täter von Übergriffen ermitteln und vor Gericht stellen. "Die Hausordnung einhalten", nennt der Politiker das. Das habe er von Bernhard Vogel (CDU) gelernt, Ministerpräsident in Thüringen in den Jahren 1992 bis 2003. Mit eingehaltener Hausordnung sieht der 60-Jährige in den jetzigen Flüchtlingen einen Teil der künftigen Thüringer Facharbeiter. Für die Störer bei den Dresdener Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit findet Ramelow klare Worte: "Diese Merkel-muss-weg-Rufe haben uns alle gemeint." Das gesamte politische System. Die Menschen, die von Altersarmut bedroht sind, hätten Angst, und diese Angst füttere "die Bachmanns" im Land.

Wie er in Thüringen mit zugewanderten Kindern umgehe, wollte ein Zuhörer wissen. Die Antwort: mehr Geld dafür im Haushalt, mehr als 500 zusätzliche Lehrer, auch für Deutsch als Fremdsprache, Ausbildungsplätze für jugendliche Flüchtlinge, die im Übrigen keinem Thüringer die Lehrstelle nehmen, wie Ramelow sagt. Integrieren wolle er die Flüchtlinge auch weiterhin, indem er sie nicht in großen Gruppen sesshaft werden lässt, sondern sie gezielt auch auf kleine Gemeinden verteilt. Und: "Ich will sehen, welche Arbeit ihnen liegt, wofür sie geeignet und zufrieden sind." Die einheimischen müssten damit auch zufrieden sein, anders gelinge Integration nicht. Klatschen im Publikum.

Das nächste Peniger Gespräch soll am 10. Oktober 2017 stattfinden. Als Gast wird die Theologin Margot Käßmann erwartet, die derzeit als mögliche Gauck-Nachfolgerin im Gespräch ist.