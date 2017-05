Reine Männerriege kämpft um Mandate

Die Parteien haben für die Region um Rochlitz ihre Direktkandidaten für die Bundestagswahl im September bestimmt. Neben bekannten sind auch neue Gesichter darunter.

Von Michael Kunze

erschienen am 05.05.2017



Rochlitz. Die Parteien mit den besten Aussichten, im September Abgeordnete in den nächsten Bundestag zu entsenden, haben ihre Direktkandidaten im Wahlkreis 163 aufgestellt - die Bewerber also, die mit der Erststimme angekreuzt werden.

Marco Wanderwitz geht für die CDU ins Rennen, für die Linke Jörn Wunderlich. Für die Sozialdemokraten tritt Ronny Kienert an, für Bündnis 90/Die Grünen André Oehler. Die FDP hat Kristian Reinhold nominiert. Die AfD-Mitglieder bestimmten Ulrich Oehme zum Kandidaten im Wahlkreis 163 "Chemnitzer Umland/Erzgebirgskreis II" (siehe nebenstehende Beiträge), der sich - nördlich der Stadt beginnend - wie ein Gürtel in südwestlicher Richtung um Chemnitz legt.

Was auffällt: Die Parteien haben nur Männer aufgestellt. Einige Bewerber ergatterten zudem einen mehr oder weniger aussichtsreichen Platz auf der Landesliste ihrer Partei. Für den Linke-Abgeordneten gilt dies nicht. Die zu Ende gehende Wahlperiode könnte darum für Jörn Wunderlich die (vorerst) letzte sein, denn auf dem Parteikonvent am Wochenende scheiterte der 57-Jährige mit seiner Kandidatur für vordere Plätze und ist nun nicht mehr auf der Landesliste vertreten.

2013 war der Abstand zwischen Wanderwitz, der 49,6 Prozent der Erststimmen erzielte, und Wunderlich groß, der auf 21,9 Prozent kam. Beide schafften es als einzige im Wahlkreis ins Parlament, Wunderlich über die Liste. Simone Violka (SPD) fuhr 15,6 Prozent der Erststimmen ein, Gitta Schüßler (NPD) 4,7, Dan Fehlberg (Grüne) 3,7, Stefan Frünke (FDP) 2,3 Prozent. 2,2 Prozent erreichte Christian Peters für die Piraten, die im März den 23-jährigen Erlauer Informatikstudenten Stefan Naumann nominierten. Ob die NPD einen Kandidaten aufstellt, ist offen. Wie der Vize-Kreiswahlleiter im Landratsamt Zwickau, Andreas Ullmann, informierte, hat die Partei bislang niemanden gemeldet.

Unklar ist, wie die AfD, die vor vier Jahren keinen Direktkandidaten aufstellte, im Wahlkreis abschneidet, sagte der Chemnitzer Politologe Tom Thieme. Mit 7,3 Prozent der Zweitstimmen lag ihr Ergebnis im Jahr 2013 über dem von sachsenweit 6,8 Prozent. "Einerseits scheinen die innerparteilichen Querelen der AfD nicht zu schaden", sagt Thieme. "Andererseits fehlt eine Stammwählerschaft. Das macht eine Prognose schwierig."