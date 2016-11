Rekultivierte Fläche der Papierfabrik Rochsburg in Lunzenau feierlich eingeweiht

erschienen am 07.11.2016



Lunzenau. Im Beisein von Sachsens Innenminister Markus Ulbig und Umweltminister Thomas Schmidt hat Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) heute im Ortsteil Berthelsdorf die rekultivierte Fläche des ehemaligen Heizhauses der Papierfabrik Rochsburg feierlich eingeweiht. Der Abbruch des Heizhauses mit Schornstein und einem Nebengebäude erfolgte zu 90 Prozent mit Finanzhilfen des Freistaates Sachsen aus dem Programm Brachflächenrevitalisierung in Höhe von 360.000 Euro. Der kommunale Eigenanteil belief sich auf 40.000 Euro.

Über dieses Fördermittelprogramm hat Lunzenau im Zeitraum von 2010 bis heute acht Industriebrachen - und damit alle in der Stadt und den Ortsteilen -abgerissen und die Flächen zu einem Großteil der Natur zurückgegeben.

"Mit der Schließung der Papierfabrik im Jahr 1991 wurde auch das Heizhaus stillgelegt und seinem Verfall preisgegeben. Heute, 25 Jahre später, ist an der Stelle, wo einst der Schornstein qualmte, auf fast sechs Hektar ein Stadtwald im Entstehen. Damit verbessert sich die Lebens- und Umweltqualität in Lunzenau deutlich", sagte Innenminister Ulbig. "Um Brachflächen sowie mit ihnen einhergehende bauliche Missstände, Gefahrenquellen und Umweltschäden umfassend und nachhaltig beseitigen zu können, hat der Freistaat Sachsen im Februar 2009 erstmals ein eigenes und erfolgreiches Förderprogramm ausschließlich mit Landesmitteln aufgelegt", so Ulbig. Bis 2015 flossen so insgesamt 77 Millionen Euro in die Revitalisierung von Brachflächen. In diesem Jahr stehen 15 Millionen Euro zur Verfügung.

"Lunzenau ist mit der neu geschaffenen Grünfläche nicht nur eine hässliche Industrieruine los", ergänzte Umweltminister Thomas Schmidt. "Die Nachnutzung von Brachflächen verbessert das Wohnumfeld in der Stadt."