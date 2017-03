Rochlitz: Frau sticht auf 39-Jährige ein

erschienen am 06.03.2017



Rochlitz. Die Polizei in Rochlitz ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Eine 50-jährige Frau hat am Samstagvormittag eine 39-Jährige mit einem spitzen Gegenstand attackiert und verletzt. Wie die Polizei am Montag meldete, klingelte die Tatverdächtige an der Wohnungstür der 39-jährigen Deutschen in der Gärtnerstraße. Als die Tür geöffnet wurde, stach und trat sie den Angaben nach mehrfach auf das Opfer ein. Die Geschädigte konnte sich losreißen und flüchten. Sie wurde bei dem Angriff oberflächlich verletzt.

Alarmierte Beamte konnten die 50-jährige tatverdächtige Deutsche wenig später im Stadtpark vorläufig festnehmen. Die Frau wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen sie erließ. Sie befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben. Ob sich Opfer und Tatverdächtige kannten, ist bislang ebenfalls nicht bekannt. (fp)