Rochlitz: Jogger entblößt sich vor 63-Jähriger

erschienen am 27.02.2017



Rochlitz. Ein unbekannter Jogger hat sich am Sonntagmittag auf einem Weg an der Kleingartenanlage "Kaninchenhöhe" in Rochlitz vor einer 63-Jährigen entblößt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann der Seniorin zunächst entgegengekommen. Dann dreht er um, überholte die Frau und kam ihr dann erneut entgegen. Dieses Mal jedoch hatte er seine Hose und seinen Slip heruntergezogen, so dass sein unbedecktes Geschlechtsteil zu sehen war. Der Jogger lief dann in Richtung Obere Lindenbergstraße davon.

Er ist den Angaben zufolge zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er ist mitteleuropäischen Typs mit rundlichem Gesicht und einer trainierten, sportlichen Gestalt. Bekleidet war er nach Aussage der Seniorin mit einer weißen Leggings, einer eng anliegenden, weißen Jacke, weißen Sportschuhen und einer Rollmütze. Zudem soll er eine Nickelbrille getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei, Telefon 03737 789-0. (fp)