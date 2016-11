Rochlitz: Tag der offenen Tür am Johann-Mathesius-Gymnasium

erschienen am 20.11.2016



Rochlitz. Die Schulleitung ist zufrieden: Das Rochlitzer Johann-Mathesius-Gymnasium hat am Samstag zum Tag der offenen Tür einen Ansturm erlebt. Dabei wurden Rundgänge durchs Gebäude angeboten. Vorgestellt wurden nicht nur die Kabinette, sondern auch die Angebote der Schule - vom Skilager bis zur AG Theater. Unter dem Thema "Geheimnisvolles altes Ägypten" konnten Besucher an einer Pyramidenführung teilnehmen: Sophie (Klasse 6/1) erklärte zum Beispiel, warum in den Pyramiden oft große Schätze in die Gräber gelegt wurden. Schulleiter Thomas Lohmann: "Das Gewusel im Haus zeigt, dass auch viele Grundschüler und deren Eltern sowie nicht wenige Ex-Schüler den Aktionstag genutzt haben, um einen Blick in die Schule zu werfen. " (fp)