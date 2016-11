Rochlitz bandelt mit Nachbar-Kita an

Die Stadt erlebt ein Geburtenhoch. Eigentlich ein Grund zur Freude. Aber der Rathausspitze bereitet das mangels Betreuungsplätzen Kopfzerbrechen. Und so greift die Kommune nun zu einer ungewöhnlichen Lösung.

Von Franziska Muth

05.11.2016



Rochlitz/Königsfeld. Weil in Rochlitz Kitaplätze fehlen, wird die Stadt aktiv. Dabei schaut sie über ihre Grenzen hinaus, wovon eine Einrichtung in Königsfeld profitiert. So haben die Stadträte jetzt beschlossen, die Betriebskindertagesstätte "Naturkinder" im Königsfelder Ortsteil Weißbach vom Landkreis in den Bedarfsplan für Rochlitz aufnehmen zu lassen. Vorgesehen ist, dass die Kita zum 1. Januar im Plan steht.

In Rochlitz fehlen derzeit 20 Plätze im Krippen- und Kindergartenbereich, erklärt Hauptamtsleiter Mario Rosemann. Mit Blick auf die aktuellen Geburtenzahlen - bis Mitte Oktober wurden schon 49 Rochlitzer geboren, 2015 waren es insgesamt nur 37 Kinder - sei außerdem von einem steigenden Bedarf auszugehen. Gesetzlich ist die Kommune verpflichtet, ausreichend Plätze vorzuhalten.

Parallel dazu bemüht sich der Naturkindergarten in Weißbach seit langem, in den Bedarfsplan aufgenommen zu werden. Dass es klappt, freut Kita-Leiterin Romy Seidel. "Es war ein jahrelanger Kampf", sagt sie. Zuletzt gingen auch Eltern der Kita in die Offensive. Bei einem Konzert in der Kunigundenkirche informierten sie über ihr Anliegen.

Romy Seidel macht keinen Hehl daraus, dass die vergangenen Jahre spannungsgeladen und aufreibend waren. Aktuell gibt es 15 Plätze im Naturkindergarten, darunter zwei für Kinder mit Integrationsbedarf. Derzeit besuchen bereits elf Kinder aus Rochlitz das Haus. Zu Beginn war dies anders. Zunächst betreute die Weißbacherin die Kinder vier Jahre lang als Tagesmutter, erst als Einzelperson und seit November 2012 mit Unterstützung des gleichnamigen Vereins. Seit März 2015 läuft das Haus als Betriebskindergarten über die Firma ihres Mannes, die Kfz-Werkstatt Autofit Seidel.

Kindertagesstätten im Bedarfsplan finanzieren sich aus drei Säulen: kommunale Zuschüsse, Geld vom Freistaat und Elternbeiträge. Als private Einrichtung außerhalb des Plans stand dem Naturkindergarten bislang kein Geld von Gemeindeseite zu. "Königsfeld hat keinen zusätzlichen Bedarf. Eine Aufnahme wäre gesetzlich nicht erreichbar gewesen", sagt Bürgermeister Frank Ludwig (parteilos). Zahlen aus dem Jugendhilfeplan des Kreises bestätigen dies. So stehen in den beiden kommunalen Kindertagesstätten "Hüttenzwerge" in Schwarzbach und "Wirbelwind" in Königsfeld, die vom Deutschen Roten Kreuz betrieben werden, im Zeitraum 2017/2018 92 Kindergarten- und Krippenplätze bereit, aber nur 63 Königsfelder Kinder brauchen eine Betreuung. Weil nicht im Plan, finanzierte sich die Weißbacher Kita folglich bis dato aus den Elternbeiträgen und aus Geld der Firma. Für 2017 wurden Landeszuschüsse beantragt.

Geht alles seinen Weg - laut Kreissprecher André Kaiser regelt das Landratsamt die Aufnahme der Kita in den Plan -, gibt es für die Weißbacher nun ab 2017 auch den Zuschuss von Rochlitz. "Nach einer Modellrechnung sind das pro Jahr zirka 45.000 Euro bei der Stadt, bei sechs Krippen- und neun Kindergartenplätzen", so Hauptamtsleiter Rosemann. Die Trägerfirma zahle einen Eigenanteil. Zu den genauen Modalitäten wird noch verhandelt.

Unterdessen ist es nicht der einzige Schritt von Rochlitz auf dem Weg zu mehr Plätzen für Rochlitzer Kinder. So hat die Stadt auch die geplante Erweiterung der Betriebskita der städtischen Sozialservicegesellschaft auf 20 Plätze befürwortet. Laut Landkreis ist die Kita im Bedarfsplan aufgenommen. "Wir rechnen damit, dass im ersten Quartal 2017 die Betriebserlaubnis vorliegt", so Geschäftsführer Knut Bräunlich.