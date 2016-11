Rochlitz buhlt um Landesgartenschau

Noch ist es nur eine Idee. Aber eine, die die Region rund um den Rochlitzer Berg landesweit in den Fokus rücken könnte. Genau damit kalkuliert Oberbürgermeister Frank Dehne.

Von Alexander Christoph

erschienen am 24.11.2016



Rochlitz. Die Region rings um den Rochlitzer Berg bekannter machen, dadurch mehr Touristen hierherlocken und somit die heimische Wirtschaft stärken. Das ist das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos). "Wir wollen und werden uns touristisch weiterentwickeln", bemerkt der 43 Jahre alte Seelitzer. Nachdem er seit seinem Amtsantritt vor gut eineinhalb Jahren bereits mehrere Dinge angestoßen hatte - die überregionale Werbung wurde forciert, das Parkleitsystem soll genauso überarbeitet werden wie die Werbetafeln der Stadt -, holt er nun zum nächsten Schlag aus.

Sein Plan: die Landesgartenschau in die Region holen. Das Gartenschaugelände könnte von Rochlitz bis Wechselburg reichen -ein Stück Weg, das sich zu Fuß in einer reichlichen Stunde zurücklegen lässt. Sein Motiv: ein schlüssiges Konzept entwickeln, wie das Überflutungsgebiet der Mulde sinnvoll genutzt werden kann. "Das Problem stellt sich aktuell", sagt Frank Dehne und verweist als Beispiele auf die Muldeninsel und das frühere Gelände des Vereins für Ausdauersport (VfA) am Sörnziger Weg. Denn weder der Sportplatz auf der Insel noch die Sportstätten des VfA und dessen Domizil waren nach dem zerstörerischen Hochwasser des Jahres 2013 wiederaufgebaut worden.

Beide Areale sind längst Wiesen. "Die Frage lautet, wie solche Flächen als Naherholungsgebiet hergerichtet werden können", fährt das Stadtoberhaupt fort. Dabei schwebt ihm vor, für das Konzept auch Hochschulen mit ins Boot zu holen. "Studenten sind freier und können ungezwungener Lösungen finden." Zugleich tritt Frank Dehne jedoch auf die Bremse. "Das ist ein sehr langfristiges Ziel und keineswegs zu Ende gedacht, aber auf alle Fälle ein hochinteressante Sache."

Diese Meinung vertreten auch andere wie etwa Umweltminister Thomas Schmidt (siehe obenstehenden Artikel). Mit dem Landespolitiker hatte Dehne eigenen Angaben zufolge bereits über die Idee gesprochen und erste Hinweise für eine mögliche Bewerbung erhalten. Auch Michael Rudolph, Architekt und Partner von der Station C 23 aus Leipzig, einem Büro, das unter anderem die Landesgartenschau in Oelsnitz 2015 plante, hält eine Bewerbung von Rochlitz für möglich.

"Grundsätzlich funktioniert so etwas in kleinen Orten", sagt Rudolph. Den Gedanken, die Muldenaue nach ökologischen Gesichtspunkten zu gestalten, goutiert der Leipziger. Auenwälder, Feuchtwiesen und Teichlandschaften hält er entlang der Mulde für denkbar, die mit einer "großen Vielfalt an Stauden und Gehölzen" bepflanzt werden könnten. Prinzipiell könne eine Parklandschaft auch überflutet werden, dennoch sollte ein potenzielles Ausstellungsgelände nicht in Gänze in einem Überschwemmungsgebiet liegen.

Auch falls eine Bewerbung scheitert, wäre das für OB Dehne kein Beinbruch. Denn aus den Gesprächen untereinander und mit Fachleuten könnten durchweg fruchtbare Ergebnisse resultieren, wie die Muldenaue gestaltet werden könne.