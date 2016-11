Rochlitz sitzt stundenlang im Dunkeln

Eine defekte Trafostation hat am späten Samstagabend in Rochlitz und umliegenden Orten zu einem Stromausfall geführt. Mehr als 5000 Haushalte waren betroffen.

Von Babette Philipp

erschienen am 07.11.2016



Rochlitz. Es ist Samstag gegen 21 Uhr, als in den Wohnungen in Rochlitz, Zettlitz, Königsfeld, Erlau und Seelitz die Lichter ausgehen. "Erst hat es noch ein wenig geflackert, dann war es duster", sagte gestern ein Rochlitzer, der unmittelbar am Markt wohnt. Dieser sei von einem Moment zum anderen ins Schwarze getaucht gewesen. "Dann haben vereinzelt Autoscheinwerfer für Licht gesorgt, durch die Fenster leuchtete schnell dann auch Kerzenschein, und die Leute liefen mit Taschenlampen durch die Straßen", berichtete er.

Ursache für den Stromausfall war laut gestrigen Angaben einer Sprecherin von Mitnetz-Strom eine defekte Trafostation in Rochlitz. Nach zweieinhalb Stunden konnte der Großteil der insgesamt 5116 Haushalte in den 32 betroffenen Ortsteilen in Rochlitz und Umgebung wieder mit Strom versorgt werden. Komplett abgeschlossen war die Wiederherstellung der Versorgung laut der Sprecherin 2.15 Uhr. Die defekte Trafostation nahe dem Rochlitzer Bahnhof sei gestern repariert worden.

Bei Frank Thiele, Vorstandsvorsitzender vom CVJM Seelitz, war am Samstag gerade der Umzug der Familie von Rochlitz in den ebenfalls betroffenen Erlauer Ortsteil Milkau vollbracht. "Es war alles aufgebaut, die Kinder schliefen, ich wollte mir gerade ein kühles Bier aufmachen, als das Licht aus ging", erzählte er. Da alles erledigt war und er auch im neuen Heim sofort Kerzen zur Hand hatte, klang der Umzug heimelig aus und die erste Nacht im neuen Zuhause wird wohl noch deutlicher als ohnehin in Erinnerung bleiben.

In Rochlitz saßen derweil sechs Kameraden der Feuerwehr im Depot und hielten Bereitschaft. "Wir kannten ja den Grund des Stromausfalls nicht und es hätte sein können, dass wir ausrücken müssen", sagte Feuerwehrmann Dirk Richter. Im Depot liege Notstrom an. Das sei wichtig, um die Versorgung der Fahrzeuge zu sichern, beispielsweise um durch eine voll geladene Autobatterie stets start- und einsatzbereit zu sein. In Bereitschaft hielt sich offenbar auch die Polizei. Ein Anwohner hatte beobachtet, wie Beamte sich am Markt vor einer Bankfiliale, in der sich Geldautomaten befinden, aufstellten.

Für die Bewohner und das Personal des Rochlitzer Alten- und Pflegeheims der städtischen Sozialservicegesellschaft (SSG) hatte der Stromausfall am Samstag keine Folgen. Wie SSG-Geschäftsführer Knut Bräunlich gestern erklärte, übernahm die hauseigene, mit Batterien betriebene Notstromanlage die Versorgung. "Der Stromausfall über die knapp drei Stunden konnte so überbrückt werden", sagte Bräunlich.

Doch wäre der Strom noch für eine halbe Stunde länger ausgefallen, dann hätte es drastischere Folgen für den Betrieb im Heim mit seinen 87 Plätzen gehabt. So wären dann zum Beispiel die Zimmernotrufe ausgefallen, was zusätzlichen Aufwand für das Personal bedeutet hätte, und auch Arbeiten an den Computern hätten später nachgeholt werden müssen. "Das hätte eine weitere Belastung für die Beschäftigten bedeutet, zu der es aber zum Glück nicht kam", so der Geschäftsführer. (mit jl)