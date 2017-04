Rochlitzer Oberbürgermeister steht zu Verbund

erschienen am 03.04.2017



Rochlitz. Die vier Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) streben keine Gemeindefusion an. Das bekräftigte am Montag der Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne. Wie das parteilose Stadtoberhaupt erklärte, herrscht zwischen ihm und seinen drei Amtskollegen aus Königsfeld, Seelitz und Zettlitz dahingehend Einigkeit. Das sei in der Diskussionsrunde während der Gewerbeschau auch so zum Ausdruck gekommen. Die Zusammenarbeit umschrieb Frank Dehne als vertrauensvoll, konstruktiv und zielfördernd.

Am Sonntag hatte er mit dem Königsfelder Frank Ludwig, dem Seelitzer Thomas Oertel sowie mit dem Zettlitzer Steffen Dathe, alle parteilos, über das Verhältnis der vier Partner zueinander debattiert und gesagt, dass ein möglicher Zusammenschluss mit rund 700.000 Euro mehr an Zuschüssen einhergeht. Jüngst hatte Dehne seine Hand Richtung Wechselburg ausgestreckt und ein offizielles Angebot für eine Fusion unterbreitet. (acr)