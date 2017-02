Rochlitzer Schlossaue: Das Bietergefecht geht weiter

Fünf Investoren buhlen zurzeit um die Gunst der Stadträte. Denn die entscheiden, wer letztlich die malerisch an der Mulde gelegene Gaststätte von der Stadt erwerben darf. Nach der jüngsten Sitzung scheint ein Markkleeberger die Nase vorn zu haben.

Von Alexander Christoph

erschienen am 16.02.2017



Rochlitz. Runde zwei im Rennen um die Rochlitzer Schlossaue: Zwei der fünf Bieter für die städtische Immobilie haben am Dienstagabend in einer Sondersitzung ihre Konzepte für die um 1860 erbaute Gaststätte vorgestellt. Die anderen drei Interessenten fehlten, wie Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) erläuterte, urlaubsbedingt und hätten die Unterlagen daher nur schriftlich eingereicht. Neben den Rochlitzern Marco Stein und Denis Blum handelte es sich um Oliver Schramm sowie Sven Merbeth, der mit Bekannten ein Angebot abgegeben hatte.

Glücklich über deren Fehlen war kein Stadtrat, wie deren Minen verrieten (siehe Äußerungen im nebenstehenden Artikel), zumal am 28. Februar eine Entscheidung über den Verkauf gefällt werden soll. Umso interessierter verfolgten sie daher die Worte von Andreas Schaebs und Rainer Kuchenbrod. "Im Erdgeschoss Gastronomie, im Obergeschoss Beherbergungsbetrieb", fasste Schaebs sein Konzept zusammen. Er ist Steuerberater aus Grimma und bietet 46.000 Euro für die Immobilie. Für Tagestouristen und Wanderer solle im Sommer im Außenbereich ein Freisitz eröffnet werden. Ein Gastrobetrieb im Inneren sei erst ab Ende 2018 realistisch. Zudem sprach Schaebs von einem Investitionsstau von mindestens 150.000 Euro; auch weil man sich gegen die Gefahren der Mulde rüsten müsse. "Die Flut bleibt ein Problem." Mit einer in Rochlitz lebenden Hotelfachfrau hätte Schaebs, wie er fortfuhr, eine Betreiberin für das Haus in petto.

Ein ausgefeiltes Konzept stellte Rainer Kuchenbrod aus Markkleeberg vor. Der Projektentwickler für Wohn- und Gewerbeimmobilien präsentierte auf fast 30 Seiten Details wie Aufsichten und Grundrisse. Eine Gaststätte im Erdgeschoss mit Biergarten, ein Zeltplatz im Freien sowie Stellflächen für Campingfahrzeuge gehören ebenso zum Konzept wie Ferienwohnungen im Obergeschoss sowie ein Schlafsaal für Jugend- und Schullager im Dachgeschoss. "Peu á peu muss man sicher 300.000 bis 400.000 Euro investieren", so Kuchenbrod, dessen Angebot bei 46.500 Euro liegt.