Rochlitzer SchloÃŸaue wird Herberge

Rochlitzer Schloßaue wird Herberge

Einen Käufer für die idyllisch gelegene Gaststätte sucht die Stadt seit Jahren vergeblich. Doch Oberbürgermeister Frank Dehne sieht Potential und will das Haus privat erwerben.

Von Alexander Christoph

erschienen am 06.10.2016



Rochlitz. Eine Lösung für die Schloßaue zeichnet sich ab. Das Gebäude am Sörnziger Weg in Rochlitz soll eine Herberge mit bis zu 30 Betten werden - zumindest wenn es nach den Wünschen des Oberbürgermeisters geht. "Der Standort ist absolut idyllisch an der Mulde gelegen", schwärmt Frank Dehne von den Vorzügen. Gerade Touristen, die mit Fahrrad oder mit Motorrad in der hiesigen Region unterwegs sind und hier übernachten wollen, sieht er als Zielgruppe. Auch Kletterer oder Pilger nimmt er unter anderem als potentielle Gäste ins Visier. Nicht zuletzt könnten im Außengelände mehrere Stellplätze für Camper geschaffen werden.

"Es gibt in Rochlitz einfach keine ausreichenden Übernachtungsmöglichkeiten", erklärt der parteilose Politiker. Da die Stadt jedoch künftig verstärkt auf Touristen setzen will, muss diese Lücke geschlossen werden. Daraus macht Dehne keinerlei Hehl. "Eine Herberge ist Notwendigkeit." In Konkurrenz zu dem geplanten Hotel im Zentrum soll die Einrichtung aber nicht treten, wie er betont. Die Preise sollen moderat sein. Außerdem ist ein Betrieb lediglich von April bis Oktober vorgesehen. Die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Das Haus müsste nicht aufwendig gedämmt werden; zudem werden Heizkosten eingespart. Im Zuge dessen werden auch Arbeitsplätze geschaffen - ein Mitarbeiter soll fest beschäftigt werden und je nach Bedarf bis zu drei Saisonkräfte.

Diese Pläne für die kommunale Immobilie stellte Dehne jüngst im Stadtrat vor. Die Besonderheit: Der parteilose Politiker tritt privat als Käufer in Erscheinung. Noch in der Sitzung Ende Oktober sollen die Stadträte über einen möglichen Verkauf an Dehne entscheiden. Stimmen sie dem Beschlussvorschlag zu, ist die Kommune eines ihrer Sorgenkinder los. Schließlich versucht die Stadt seit 2009, das um etwa 1860 erbaute Fachwerkhaus mit seinem großzügigen Grundstück zu veräußern -bis dato aber vergeblich (siehe unten stehenden Artikel). Neben einem Investitionsstau in sechsstelliger Höhe dürfte die Lage der ehemaligen Gaststätte die bisherigen Interessenten abgeschreckt haben. Zwar ist sie malerisch - noch heute äußern sich manche Rochlitzer über ihre Ausflüge dorthin begeistert und sprechen von dem herrlichsten Biergarten der Stadt. Doch die Mulde ist nicht nur ein Segen, sondern auch ein Fluch. Die Schloßaue liegt mitten im Überflutungsgebiet. 2013 stand das Haus unter Wasser. Längst hat ein Gutachter den Wert der Immobilie korrigiert. 2009 war es noch 160.000 Euro wert, seit 2014 nur mehr 20.000 Euro.

Frank Dehne ist sich der Gefahr bewusst. In ein Schutzsystem will er daher investieren. "Das ist handhabbar", gibt er sich zuversichtlich.