Rochlitzer Umgehung nicht in Sicht

Eine Ortstangente hat für die Straßenplaner keine große Bedeutung mehr. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass das Projekt bis 2030 gestartet wird. Anwohner ärgert das. Doch es gibt neue Pläne in der Stadt.

Von Andy Scharf

erschienen am 15.02.2017



Rochlitz. 36 Millionen Euro - so viel würde offiziellen Kostenschätzungen zufolge eine 4,3 Kilometer lange Rochlitzer Ortsumgehung von der B 7 bei Königsfeld bis zur B175 Höhe Köttern verschlingen. Das Projekt hat für die Planer allerdings an Bedeutung verloren. Und nun bestätigt auch die aktuelle Verkehrszählung aus dem Frühjahr 2015 diese Einschätzung. Denn das Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet ist zurückgegangen. 4100 Fahrzeuge wurden binnen 24Stunden im Bereich Poststraße/Leipziger Straße (B 107/B 175) gezählt. 2010 waren es noch 5200 gewesen.

Im neuen Bundesverkehrswegeplan rangiert die Ortsumgehung auf einer Liste mit 75 sächsischen Projekten auf Platz 74 und wird als "weiterer Bedarf" eingeordnet - die unterste Kategorie. Ergo: Ein Bau ist bis 2030 nicht vorgesehen. Und auch den sächsischen Planern sind damit die Hände gebunden. "Deshalb besteht für uns kein Planungsrecht beziehungsweise -auftrag", sagte eine Sprecherin des zuständigen Landesstraßenbauamtes auf Anfrage.

Nachdem vor einigen Jahren die damalige Rochlitzer Rathauschefin keinen Bedarf für eine Umgehung gesehen hatte, tritt auch der amtierende Oberbürgermeister auf die Bremse. "Diese Ortsumgehung braucht Rochlitz nicht. Mit den Autos würden viele potenzielle Kunden aus der Stadt herausgeführt", betonte Frank Dehne (parteilos) gestern. Er wartet allerdings mit einer neuen Variante auf, über die sich die Beteiligten aktuell abstimmen. Details will er noch nicht nennen. Nur so viel: Der Verkehr könnte innerstädtisch neu geordnet werden; ein deutlich kleinerer Straßenneubau wäre aber nötig. Dehne geht davon aus, dass noch 2017 konkrete Aussagen getroffen werden können.

Vielleicht wird diese neue Option dann auch Anwohner der Bundesstraßen im Zentrum zufriedenstellen. Viele sehen Bedarf für eine Entlastung der Innenstadt. Bereits 2007 hatte es eine Unterschriftenaktion gegeben, bei der 1500 Bürger den Bau einer Ortsumgehung gefordert hatten. An diesem Standpunkt hat sich laut Harald Lehmann nichts geändert. "Es ist laut, schmutzig und stinkt nach Abgasen - ein Fenster können wir kaum öffnen", schilderte der 72-Jährige, der unmittelbar an der B 175/Ecke Mühlplatz wohnt. Insbesondere für den Schwerlastverkehr sei die kurvenreiche B 175 zwischen Ampelkreuzung und Schloss viel zu eng - auch dessen Anteil am Gesamtverkehr sank von 2010 bis 2015 von 6,8 auf 6,1 Prozent, mithin von gut 354 auf nun rund 250 Lastwagen. Die Belastung sei vor allem zu Stoßzeiten groß. Es gebe Zeiten, zu denen es wenig Verkehr gebe, räumte Lehmann ein - und bestätigt die neuen Verkehrsprognosen.

"Zahlen auf Papier sind aber das eine. An der Straße zu leben, ist das andere." Lehmann war nach umfangreichen Sanierungsarbeiten im Jahr 2008 in das Geburtshaus seiner Ehefrau gezogen. "In der Hoffnung, dass die Umgehung kommt. Heute würden wir uns anders entscheiden."