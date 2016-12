Rochlitzer stapeln Autos übereinander

Die Firma WEG wartet und montiert Parksysteme - und das seit 13 Jahren. Die intelligenten Stellflächen, die meist unter der Erde zum Einsatz kommen, sind begehrt. Daher expandieren die Rochlitzer, aber in Penig. Denn vor Ort gibt es nicht ausreichend Flächen dafür.

Von Andy Scharf

erschienen am 21.12.2016



Rochlitz/Penig. In Metropolen wie New York normal, in Deutschland ein eher seltenes Bild: zwischen Häuserschluchten übereinandergestapelte Autos. Dabei gibt es ähnliche Parksysteme auch in unseren Breiten. Sogar in der mittelsächsischen Provinz sind Stahlkonstruktionen im Einsatz, die an Supermarktregale erinnern. Allerdings befinden sich diese meistens im Untergrund - so wie in einer Tiefgarage unter einem Hof an der Rochlitzer Bahnhofstraße.

Und ebenso scheinbar inkognito agiert seit 13 Jahren eine kleine Firma aus der Großen Kreisstadt, die fast ein wenig versteckt am Mönchswinkel auf dem Areal eines früheren Kohlehandels sitzt. Tätigkeitsfeld: die Montage und Wartung von Hebeanlagen für Pkw; bundesweit und bis Österreich. Der Name: WEG Doppelparksysteme Fuhrmann. Die Abkürzung steht für Wohnungseigentümergemeinschaft - eine Kreation des Inhabers mit Blick auf die Hauptauftraggeber der Rochlitzer.

Nun setzt das Zwölf-Mann-Unternehmen zur Expansion an. Im Gewerbegebiet Am Kreisel in Penig/Tauscha an der ehemaligen Bundesstraße 95 entsteht gerade für rund 1,5 Millionen Euro eine Produktionshalle. Damit reagiert Firmenchef Germar Fuhrmann auf die seit zwei Jahren stetig steigende Nachfrage nach den Dienstleistungen aus Rochlitz. Künftig wird nicht nur montiert, sondern die Stahlkonstruktionen werden auch selbst hergestellt - bislang erfolgte dies ausschließlich gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Dorow Stahlwerke in Oschatz. "Die Kapazitäten reichen allerdings nicht mehr. Denn die meisten Park-Hebe-Anlagen wurden in den 1990er-Jahren gebaut und müssen nun überholt werden", erklärt Geschäftsführer Germar Fuhrmann den Wachstumsschub.

821 Hauverwaltungen mit teils mehreren Objekten gehören zu den Kunden. Die größte Parkanlage der Rochlitzer Monteure steht in Köln: 308 Autos können jeweils in Doppel- und Viererbühnen übereinandergestapelt werden. In Dresden gibt es laut Fuhrmann allein von einem Hersteller etwa 50.000 Stellplätze; in Striesen sei fast unter jedem zweiten Wohnhaus eine Tiefgarage mit Hebe-Systemen. "Der Platz wird vor allem in Großstädten knapper und damit teurer. Mit diesen Systemen kann man ihn effektiv nutzen", zeigt Fuhrmann auf. In Chemnitz gibt es Anlagen unter Wohnhäusern in der Agricola- und Henriettenstraße.

Spielt das Wetter mit, soll der Peniger Neubau voraussichtlich im Juli in Betrieb genommen werden. Im Inneren der Produktionshalle wird wohl ab März ein stattlicher Maschinenpark eingerichtet. Dazu gehören unter anderem ein Kran sowie Kant- und Schneidemaschinen für den Stahl. Vier neue Mitarbeiter werden laut Fuhrmann eingestellt: je ein Stahl- und Anlagenmeister, ein CNC-Fachmann als Maschinenbediener sowie ein Produktionsleiter und Vorarbeiter. Bezahlt werde gut - etwa 14 bis 15 Euro pro Stunde plus Prämien. "Lohndumping mache ich nicht mit", sagt er. Die produzierten Teile werden danach in Radebeul verzinkt und über das Oschatzer Zentrallager vertrieben.

Als weiteres Firmenstandbein kristallisiert sich die Handwerksbranche heraus. Denn Firmen können bei WEG in Penig auch verzinkte Spezialbleche bis 6 Millimeter Stärke und 6 Meter Länge ordern. "Damit müssen Bleche bei Bedarf nicht mehr auf der Baustelle zusammengelötet werden", so Fuhrmann. Am Peniger Standort firmieren die Rochlitzer unter dem Namen WEG-Profile- und Fertigungsgesellschaft mbH als separate Firma. Hauptsitz ist allerdings Rochlitz.

In Penig reiben sich die Verantwortlichen angesichts der geglückten Neuansiedlung einer Firma sprichwörtlich die Hände. Für die Stadtverwaltung ein Beispiel, dass sich bezahlt mache, Flächen dafür vorzuhalten. "So haben wir die Möglichkeit, kurzfristig auf Anfragen zu reagieren. Das ist entscheidend - denn Unternehmen haben oft nicht die Zeit, auf Flächen zu warten", sagt eine Stadtsprecherin.