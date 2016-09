Schloss bleibt weiter im Dunkeln

Trotz vorhandener Strahler wird die mittelalterliche Burganlage nicht erhellt. Bevor das geschieht, soll das Haus erst komplett saniert sein, heißt es vom Verwalter der Immobilie. Das aber kann noch ein knappes Jahrzehnt dauern.

Von Franziska Muth

erschienen am 29.09.2016



Rochlitz. Die beiden Türme des Rochlitzer Schlosses - bekannt als die Lichte und die Finstere Jupe - spiegeln sich in der Mulde. Sicher schon tausendfach ist dieses malerische Motiv von professionellen und Hobbyfotografen aufgenommen worden. Die Mehrzahl der Bilder dürfte bei Tageslicht entstanden sein. Denn des nachts bleibt das Schloss größtenteils im Dunkeln. Und daran wird sich voraussichtlich auch so schnell nichts ändern.

Das bedauert zum Beispiel Frank Dehne, Oberbürgermeister von Rochlitz (parteilos): "Das Schloss ist unsichtbar, wenn man in der kalten Jahreszeit vorbeifährt und es um fünf finster ist. Auch viele Bürger finden das schade." Dabei sei das Schloss das Wahrzeichen der Stadt und werde selbst auf der Autobahn beworben. Würde es beleuchtet werden, würde dies die Wertigkeit der Anlage noch mehr hervorheben, so Dehne. Woran also hakt es?

Eine Anfrage bei der Gesellschaft Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen, die neben Schloss Rochlitz sachsenweit 18 weitere Kulturdenkmale im Auftrag des Freistaates vermarktet und bewirtschaftet, bringt Licht ins Dunkel. Demnach gibt es bereits Beleuchtungstechnik am Schloss. Wie Sprecher Uli Kretzschmar bestätigt, wurden 2012 drei Masten mit Strahlern auf der Nordseite installiert, die die Schlossfassade anstrahlen sollen. Außerdem wurden damals Außenleuchten und Strahler für den Burghof und das Unterschloss montiert.

Die Strahler wurden damals auch in Betrieb genommen und sie funktionieren, sagt Uli Kretzschmar. Allerdings werden sie aktuell nicht eingeschaltet. Denn: Die bisher installierten Beleuchtungsteile seien nur "Fragment" der gesamten, umfangreichen Beleuchtungskonzeption. Diese steht unter dem Titel "lebendiges Schloss". Was das heißt, erläuterte Kretzschmar nicht. Aber er verdeutlicht: "Der Betrieb des derzeit vorhandenen ,Fragmentes' alleine ergibt keinen sichtbaren Effekt."

Bis das Licht angeht, können noch Jahre vergehen. Die einzelnen Teile des Konzeptes seien den Sanierungsabschnitten des Schlosses zugeordnet. Von 1991 bis 2015 hat der Freistaat 19,6 Millionen Euro in die Sanierung investiert. Nun fehlen noch die Abschnitte 4 und 5, die den Südflügel und damit unter anderem Palas und Hauptmannstube betreffen. Wann die Arbeiten umgesetzt werden, ist noch unklar. Nur so viel steht fest: 2025 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Die Erneuerung von Schloss Rochlitz habe im Moment "definitiv nicht oberste Priorität", so Uli Kretzschmar. Die Anlage sei nach den bisherigen Sanierungsarbeiten vorzeigbar. Die zur Verfügung stehenden Gelder würden erst einmal an anderen Stellen eingesetzt, an denen die Bestandssicherung momentan wichtiger sei. Kretzschmar nennt die Burgen Mildenstein und Kriebstein sowie Schloss Moritzburg, die Albrechtsburg und Schloss Pillnitz als Beispiele.

Stadtchef Dehne stellen die Fakten nicht zufrieden. "Das Schloss ist in einem top Zustand. Schade, dass der letzte Schliff noch fehlt und das auf eine so lange Zeit geschoben wird. Vielleicht sollte über eine Interimslösung für die Beleuchtung nachgedacht werden", sagt er. Die wird es indes wohl nicht geben. "Eine Interimslösung ist immer denkbar, aber im Moment bei uns nicht geplant", so Sprecher Kretzschmar.