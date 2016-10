Schlossfest: Vom Gaukler bis zum Erdapfel

Das Köstliche Herbstfest in Rochlitz hat mehr als 3200 Besucher angelockt. Für jeden Geschmack war etwas dabei - vor allem für Kartoffelfans.

Von Franziska Muth

erschienen am 10.10.2016



Rochlitz. Die "Patata" bildete am Wochenende das Motto auf Schloss Rochlitz. Sie wissen nicht, was das ist? "Patata" ist das spanische Wort für Kartoffel. Und wie der Erdapfel auf dem östlichen Teil der iberischen Halbinsel genannt wird, war eine Frage bei einer Kartoffelrallye auf der mittelalterlichen Burganlage. Die Mitmachaktion für Kinder spann den roten Faden beim nunmehr zwölften Köstlichen Herbstfest, das an zwei Tagen mehr als 3200 Besucher angezogen hat.

Leckeres vom Holzofenbrot bis zur Waffel, Lebensmittel aus der Region, Wollprodukte, Handgemachtes, Bogenschießen, Gauklerei und vieles mehr - für jeden Geschmack war etwas dabei. Die Kennzeichen der Autos, die auf der Muldeninsel und andernorts parkten, bewiesen: Das Fest lockte Gäste aus dem Großraum von Zwickau bis Leipzig an.

Aus dem erzgebirgischen Raschau-Markersbach war etwa Annegret Hadyk mit ihrer Familie gekommen. Sie informierte sich bei einer Kartoffelausstellung im Tafelsaal. "Ich möchte mir anschauen, welche Sorten es hier gibt. Wir haben auch Kartoffeln im Garten und holen Kartoffeln vom Bauernhof, die wir einkellern", sagte sie. Am Stand waren 33 Sorten zu entdecken, darunter Arran Victory aus Schottland, die erstmals 1912 zugelassen wurde, oder Highland Burgundy, die sich durch ihr rotes Fleisch auszeichnet. "Die Leute wollen wissen, ob die Kartoffeln fest oder mehlig sind", berichtete Assad Abu-Jeish. Der jordanische Student aus Leipzig betreute mit seiner Freundin Anna Marlen Grauwinkel den Stand.

Dort befand sich auch der Start für die Kartoffelrallye. Auf einer Europakarte konnten die Kinder die Bezeichnungen der Kartoffel in der jeweiligen Landessprache zuordnen und später Kartoffeln schälen. Diese durften sie dann in einen großen Topf in der Schwarzküche werfen. Dort bereitete Julita Decke, Leiterin von Mittelalterkochkursen, Gerichte aus dem Erdapfel her. Gestern gab es einen Kartoffel-Gemüsetopf. "Ich habe Kräuter hineingetan, die jetzt noch wachsen: Schnittlauch, Dill, Petersilie. Sonst habe ich es einfach gehalten, mit Pfeffer, Salz, Lorbeerblättern", so die Erlauerin, die auch Kartoffeln mit Quark, Kartoffelpuffer und Bratkartoffeln servierte.

Bei der Rallye mussten die Kinder sechs von neun Stationen im Schloss bewältigen und konnten dort unter anderem mit Kartoffeln drucken. Zur Belohnung gab es einen Kartoffelschäler. Doch auch wer sich nicht für die Kartoffel interessierte, kam auf seine Kosten - zum Beispiel bei besonderen Führungen, die gestern Gästeführer Michael Kreskowsky leitete. Er gewährte den Teilnehmern den Zugang zu Orten, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben, so in die nach dem Vorbild von 1588 rekonstruierte Türmerstube und auf den Dachboden über dem stadtwärtigen Eingangsbereich. Letzterer wurde einst zur Lagerung von Bauholz und Getreidesäcken genutzt. "Viele Leute waren erstaunt über das Dachgebälk aus Tanne und Eiche. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert", sagte er. Über eine mittelalterliche Krananlage hatte Kreskowsky von dort mittels Seil einen Sack mit Stroh in die Tiefe gelassen, der die Blicke der Besucher anzog. 16.35 Uhr wurde dieser gestern letztmals eingeholt.

"Hochzufrieden" zeigten sich die Organisatoren. Schlosssprecherin Carola Schwarze freute sich, dass schon am Samstag trotz Regens mehr als 1000 Gäste kamen. "Im vergangenen Jahr hat uns der MDR zwei Tage begleitet, das kann man nicht vergleichen", sagte sie. 2015 waren es rund 5000 Gäste.